El Ibex 35 se consolida por encima de los 19.000 puntos

El Ibex 35 ha mantenido hoy su racha alcista y ha logrado consolidar la barrera histórica de los 19.100 puntos, impulsado por los avances en el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. El optimismo de los inversores se ha visto reforzado tras confirmarse que los primeros buques comerciales han cruzado el estrecho de Ormuz sin incidentes, escenificando el fin del bloqueo naval. Sin embargo, hay otros índices que han tenido un comportamiento algo errático.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 el sector bancario ha vuelto a ejercer de motor. BBVA ha liderado los avances con una subida de alrededor del 2%, secundado por el Banco Santander, que se ha anotado un alza de más del uno. El sector bancario es uno de los más beneficiados por la paz y a medida que se incrementa el optimismo sobre la paz también lo hace sobre la demanda de crédito. Otros valores como Indra o IAG también han subido.

En el lado de las pérdidas, los valores vinculados a las energías renovables, como Acciona Energía y Solaria, han acusado la recogida de beneficios. Sin embargo, Telefónica ha sido la más bajista, con un descenso de alrededor del 5% después de descontar dividendo. Aún así, la rentabilidad por dividendo ronda el 3,8%, por lo que aún quitando este efecto se coloca en la parte baja de la tabla.

Europa mixta y Wall Street en pérdidas

El resto de índices europeos ha tenido un comportamiento más errático. En el caso del CAC ha repuntado un 0,8%, mientras que el AEX neerlandés ha sufrido un descenso de medio punto porcentual por culpa del mal comportamiento del sector de semiconductores. En Wall Street estamos viendo una corrección a pesar de que el comienzo de sesión había sido moderado. Sin embargo, SpaceX continúa su particular subida y ha superado a Amazon por capitalización bursátil. Además, hoy también es noticia por comprar por unos 60.000 millones de dólares la matriz de Cursor, dedicada a la IA. De esta manera, está claro que Musk apuesta fuerte por este negocio y quiere que lidere el crecimiento futuro. De momento, el segmento de la IA está drenando recursos del negocio de conectividad, el único rentable de la empresa. Por otro lado, el Banco Central de Japón ha elevado los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta su nivel más alto en 30 años. Sin embargo, era algo que ya se había descontado.

Los petroleros podrían hacerse de rogar

En cuanto a materias primas, el oro y la plata han terminado con leves descensos. Mientras, el petróleo ha descendido otro 4% y por momentos el brent pierde los 80$ el barril. Aún así, es probable que el flujo de petroleros por el estrecho de Ormuz no se recupere hasta pasado unas semanas, dado que las empresas de transporte quieren asegurarse que de verdad el conflicto se ha acabado.



