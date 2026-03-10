🚨El Ibex 35 se dispara un 2,5% tras las palabras de Trump: ¿empieza el rally?

- El Ibex 35 despega
- La banca empieza con buen pie
- ArcelorMittal recupera
- Repsol cae con fuerza
El Ibex 35 empieza con subidas del 2,5% la sesión después del optimismo de los índices asiáticos. Ayer Trump dió una comparecencia en la que afirmaba que la guerra terminaría pronto. Aunque no se apunta a la semana que viene como final, esta declaración ha animado a los inversores y ha rebajado las tensiones en el crudo. Esto no cuadra demasiado con las intenciones visibles del régimen iraní, pero el país árabe podría llegar a un punto en el que tenga que ceder a las exigencias de Trump e Israel.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de ArcelorMittal están disparadas y se anotan una subida de más del 6% en este inicio de sesión. Las palabras de Trump alivian algo la presión en los precios de la energía, lo que beneficia a empresas intensivas en energía como ArcelorMittal. Santander y BBVA también repuntan con fuerza y en general vemos un rebote fuerte de las compañías que habían sufrido más con el conflicto. Otras como Fluidra, que ayer descendían con fuerza, también recuperan parte del terreno perdido. Este escenario estaba contemplado, pero la cuestión era cuándo se podía dar. Dicho esto, no sería raro ver más volatilidad en el mercado porque el conflicto sigue vigente y la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz permanecen.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de Repsol son las más bajistas del Ibex 35. La compañía era una de las que más podía beneficiarse de las alzas del crudo. Sin embargo, la caída del precio del crudo de las últimas horas deshincha parte de estas expectativas. Además, en cierta medida, tenía su potencial capado por el posible control de los precios del combustible del gobierno español. Indra también desciende, pero como tampoco ha tenido un gran desempeño a lo largo del conflicto, la corrección no es muy grave.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
