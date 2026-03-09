Resumen diario: Medio Oriente impulsa el mercado del petróleo

- El conflicto en Medio Oriente impulsó el petróleo hasta 115–120 dólares por barril, antes de retroceder por debajo de 100 dólares.
- El G7 evalúa liberar reservas estratégicas de petróleo, lo que ayudó a calmar parcialmente al mercado.
- Los pedidos industriales en Alemania cayeron 11,1% mensual, muy por encima de lo esperado.
- Bitcoin y Ethereum suben, mientras que el gas natural cae más de 6% en la jornada.
- El conflicto en Medio Oriente impulsó el petróleo hasta 115–120 dólares por barril, antes de retroceder por debajo de 100 dólares.
- El G7 evalúa liberar reservas estratégicas de petróleo, lo que ayudó a calmar parcialmente al mercado.
- Los pedidos industriales en Alemania cayeron 11,1% mensual, muy por encima de lo esperado.
- Bitcoin y Ethereum suben, mientras que el gas natural cae más de 6% en la jornada.
Hoy se cumple otro día de conflicto en el Golfo Pérsico, y la situación en la región sigue siendo tensa.
Tras la escalada del conflicto en Medio Oriente durante el fin de semana, los precios del petróleo subieron con fuerza, acercándose brevemente a 115–120 dólares por barril. El aumento fue una reacción a los ataques de Estados Unidos e Israel contra infraestructura energética iraní y a las acciones de represalia de Irán contra instalaciones petroleras en la región, lo que incrementó los temores sobre posibles interrupciones en el suministro mundial de crudo.
Los países del G7 han declarado su disposición a liberar parte de sus reservas estratégicas de petróleo si la situación del mercado lo requiere. El objetivo de una medida de este tipo sería contener un aumento brusco de los precios y mitigar los efectos de las interrupciones en el suministro causadas por el conflicto en Medio Oriente.
El simple anuncio de una posible intervención del G7 calmó parcialmente el sentimiento del mercado y contribuyó a una caída en los precios del petróleo. Como resultado, el precio del barril volvió a situarse por debajo de los 100 dólares.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que está analizando varias opciones para limitar el aumento de los precios del petróleo en medio de las tensiones en Medio Oriente. También mencionó que tiene un plan para detener nuevas subidas en el precio del crudo, aunque no reveló detalles sobre su implementación.
Mercados bursátiles
Los índices de Wall Street siguen bajo presión, aunque algunas pérdidas anteriores se han reducido parcialmente. En el momento de redactar este informe, poco antes de las 20:00, el Dow Jones cae cerca de 0,7%, el S&P 500 pierde alrededor de 0,3%, mientras que el Nasdaq se sitúa ligeramente en positivo.
Los mercados europeos también operaron hoy bajo una clara tendencia de ventas:
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FTSE 100 (Reino Unido): -0,3%
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CAC 40 (Francia): -1%
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DAX (Alemania): -0,8%
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IBEX 35 (España): -0,7%
Datos económicos en Europa
En enero, la industria alemana registró una fuerte caída en los pedidos del 11,1% mensual, muy por encima de la previsión del 4,5%, lo que compensó el aumento del 6,4% registrado en diciembre.
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Pedidos internos: -16,2%
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Pedidos externos: -7,1%
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Producción industrial: -0,5%
Materias primas
En el mercado de metales preciosos, el oro cae alrededor de 0,5%, situándose cerca de 5.100 dólares por onza.
La plata muestra un mejor desempeño, subiendo cerca de 1,7% y acercándose nuevamente a los 85 dólares por onza.
El paladio y el platino registran subidas similares, con avances superiores al 4% durante la jornada.
Por su parte, los futuros del gas natural (NATGAS) caen más de 6% en la sesión de hoy.
Mercado de criptomonedas
En el mercado de criptomonedas, el sentimiento es positivo.
La mayoría de las altcoins registra avances en la jornada.
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Bitcoin sube más de 3,5%, superando los 68.000 dólares.
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Ether avanza más de 4%, superando los 2.000 dólares.
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