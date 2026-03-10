Las acciones de ArcelorMittal rebotan más de un 7% después de las palabras de Trump sobre el fin de la guerra en Oriente Medio. La compañía había sido una de las más perjudicadas y ahora lidera los rebotes.

Las acciones de Arcelor despegan

Las acciones de ArcelorMittal rebotan un 7% después de que Trump dijera anoche que el fin de la guerra llegará pronto. Aunque no se espera que acabe la semana que viene, es probable que llegue en las próximas semanas.

Esto tendría un impacto muy positivo en Arcelor, ya que es una compañía intensiva en energía y la guerra es un catalizador de los precios de la electricidad. Es por ello que las acciones de ArcelorMittal son una de las que más suben en la sesión de hoy dentro del selectivo español. Además, la mitad de todo el acero que produce ArcelorMittal lo hace en Europa (alrededor del 57% de la producción propia del 2025 fue en Europa), que es una de las principales regiones perjudicadas por las subidas de los precios de la energía. Por tanto, la compañía es una de las empresas que más sufren el conflicto de nuestro selectivo español y es probable que cualquier noticia en los próximos días pueda generar volatilidad en las acciones de ArcelorMittal.

¿Qué pasa con Acerinox?

En el caso de Acerinox, su producción está menos enfocada en Europa y su negocio es más dependiente de Norteamérica. Aunque Estados Unidos pueda sufrir también el impacto del aumento del coste de la energía, con el paso de los años se ha convertido en menos dependiente del exterior, lo que le hace menos sensible.

Las acciones de ArcelorMittal suben un 22% a pesar de las caídas que había sufrido por el conflicto en Oriente Medio.

