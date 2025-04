El Ibex 35 se queda a las puertas de los 13.000 puntos

La jornada bursátil comenzó con tono negativo en Europa, arrastrada por el cierre bajista de Wall Street del día anterior. No obstante, a medida que avanzaba la sesión, los mercados estadounidenses abrieron con fuerza, lo que impulsó la confianza de los inversores a nivel global, a pesar del clima de incertidumbre que podría mantenerse hasta que se logren avances en materia de acuerdos comerciales. Puig encabeza las alzas del Ibex 35 El Ibex 35 cerró la sesión con subidas, situándose otra vez cerca del umbral de los 13.000 puntos. Entre los sectores más destacados figuraron las utilities, que repuntaron gracias a su perfil defensivo, la estabilidad de sus dividendos y la caída de los rendimientos de los bonos en Europa. Este contexto ha favorecido también el descenso de la rentabilidad de las letras del Tesoro en España, que, por primera vez desde septiembre de 2022, cae por debajo del 2%, impulsada por los recortes de tipos del BCE y la búsqueda de activos refugio.Los sectores más sensibles al ciclo económico, como el bancario, mostraron mejor desempeño hacia el final del día, tras la publicación de nuevas previsiones del FMI. Aunque el organismo ha rebajado sus estimaciones de crecimiento global debido a la guerra comercial, se espera que España lidere entre las economías avanzadas en términos de expansión este año. Entre los valores más alcistas se encuentra Puig, impulsado por los buenos resultados de L'Oréal, especialmente en la división de perfumes, lo que benefició también a la firma catalana del sector lujo. Otro tema relevante en el ámbito nacional fue el anuncio del aumento del gasto en defensa al 2% del PIB para 2025, apenas una semana después de la visita del ministro de economía a Washington. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La debilidad del dólar impulsa al oro y al bitcoin En Estados Unidos, los índices repuntaron con fuerza tras las caídas del día anterior, motivadas por el enfrentamiento político entre Donald Trump y Jerome Powell, que ha generado dudas sobre la independencia de la Reserva Federal. Las tecnológicas lideraron las subidas, con Tesla al frente, a la espera de presentar sus resultados al cierre. A pesar de una caída del 40% en sus acciones en lo que va de año, los inversores siguen pendientes del impacto de las decisiones de Elon Musk, cuya participación política ha generado divisiones entre los consumidores. En el plano internacional, EE. UU. anunció avances significativos en las negociaciones para un acuerdo comercial bilateral con India, tras una reunión entre el vicepresidente J.D. Vance y el primer ministro Narendra Modi.



En Europa, la danesa Novo Nordisk fue una de las más perjudicadas tras conocerse los progresos de Eli Lilly con un nuevo tratamiento contra la obesidad. La alemana SAP, la mayor empresa por capitalización del continente, presentará resultados al cierre del mercado.



Por otro lado, el oro alcanzó por primera vez los 3.500 dólares por onza, impulsado por el temor a una posible destitución de Jerome Powell por parte del presidente Trump, lo que ha provocado salidas de capital de acciones, bonos y dólares. En este contexto, el oro se posiciona como el refugio más fiable, especialmente tras la reciente venta masiva de deuda pública estadounidense y el deterioro de sus cuentas fiscales.



El Bitcoin también ha vivido un repunte, superando los 90.000 dólares, impulsado en parte por la debilidad del dólar estadounidense.

