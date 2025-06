El Ibex 35 se queda plano a pesar de Solaria

El Ibex 35 ha cerrado la jornada prácticamente sin cambios, a pesar de las variaciones internas en sus componentes y del comportamiento positivo de otras bolsas europeas. El índice español se ha visto presionado principalmente por el retroceso de los bancos y de las acciones de Indra, que han contrarrestado el buen rendimiento de otras empresas. Movimientos en el Ibex 35 Entre los valores del selectivo, las acciones de Solaria ha sido las grandes protagonistas con una subida superior al 13%, en lo que parece ser un short squeeze. Una serie de noticias favorables ha generado cierres de posiciones cortas, que representan más del 10% del capital, impulsando así una fuerte subida. Si los cortos decidieran cerrar todas sus posiciones, tardarían unas 14 sesiones, lo que les hace muy vulnerables a las subidas. Las acciones de Grifols, por su parte, han repuntado más de un 4% mientras el mercado espera su junta de accionistas, donde se renovará el consejo. Rovi también ha destacado con un avance superior al 3%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el lado negativo, Indra ha liderado las caídas del Ibex con un descenso cercano al 4%, tras conocerse que uno de sus rivales en el sector defensa ampliará su capacidad. Los bancos también han registrado pérdidas cercanas al 1%, afectando al índice debido a su peso en la composición del mismo. Otros movimientos En el resto de Europa, la sesión ha sido favorable. El DAX alemán y el CAC 40 francés han subido más de medio punto porcentual, mientras que el FTSE 100 británico ha cerrado en positivo aunque con más titubeos. En Wall Street, los avances han sido moderados, sin reaccionar de forma significativa al decepcionante dato de empleo privado de ADP. La atención del mercado se centra ahora en el informe oficial de empleo (NFP) del viernes, que el mes pasado sorprendió positivamente. En cuanto a los mercados de materias primas y divisas, el oro ha registrado un alza del 0,5%, mientras que el bitcoin ha permanecido sin cambios. El euro se ha apreciado ligeramente frente al dólar, reflejando el impacto del informe de empleo estadounidense. Por otro lado, el petróleo ha vuelto a mostrar debilidad, con una caída cercana al 2%.

