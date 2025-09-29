El Ibex 35 sin un rumbo claro lastrado por los bancos

Los mercados empiezan la semana renovados de optimismo, con el foco puesto en los datos económicos que se publicarán a lo largo de los próximos días, que en el caso de EEUU quedan en el aire debido al posible cierre de gobierno.

El Ibex 35 busca nuevos máximos

El Ibex 35 cotiza de momento sin un rumbo claro, en busca del asalto durante los próximos días de sus máximos anuales. En el arranque del día destacan las subidas de Grifols o Fluidra, mientras las utilities ayudan al selectivo a mantenerse al alza debido a la caída en la rentabilidad de los bonos. Uno de los valores más destacados está siendo Solaria, que intenta cambiar el rumbo de las últimas sesiones.

En el lado negativo encontramos a los bancos principalmente a los dos protagonistas del año. BBVA y Sabadell siguen emparejados, en esta ocasión ambos cotizan en la parte baja de la tabla del Ibex 35.

Indra también se encuentra entre los valores más penalizados, consolidando sus últimas subidas al calor de la tensión geopolítica y las palabras de Donald Trump de la semana pasada.

El oro en máximos

Mientras que Wall Street cotiza con tímidos avances, ante un escenario de cierre de gobierno, las acciones chinas están siendo el foco de atención en Asia en medio de señales de que las políticas para abordar el exceso de capacidad y la deflación en la economía comienzan a afianzarse antes del festivo de la Semana Dorada que comienza el miércoles, y que mantendrá a los índices cerrados el jueves y viernes.

En otros mercados destacan las nuevas subidas de las materias primas. El oro consigue revalidar nuevos máximos impulsado por un dólar más débil ante un posible cierre del gobierno estadounidense. Este nuevo catalizador del oro se suma a la devaluación continuada del dólar, debido a los estímulos monetarios y fiscales, las expectativas de inflación, los ataques de Trump a la independencia de la FED, y el crecimiento de la demanda por parte de los bancos centrales liderados por China.

Además, el petróleo cede terreno debido a que las expectativas de que la OPEP+ vuelva a aumentar la producción en noviembre vuelven a incrementar las preocupaciones de un exceso de oferta.