El Ibex 35 sobresale entre los principales índices mundiales

El Ibex 35 se desmarca del resto de selectivos mundiales, y consigue cerrar el día en positivo, gracias al impulso de los principales sectores económicos. Desde primera hora del día las utilities han tomado el liderazgo del selectivo ante la caída en la rentabilidad de los bonos debido a la búsqueda de refugio de los inversores y en especial los resultados de la última subasta eléctrica en Reino Unido. Entre todas ellas destaca Endesa, beneficiada ante la posibilidad de que algunos partidos políticos españoles quieran extender la vida útil de las centrales nucleares, que tenían pendiente su cierre progresivo entre 2027 y 2035. Esto permitiría a Endesa seguir explotando estos activos y ahorrarse una partida de deterioro que impactaría en sus resultados.

Subidas significativas en Repsol, que sigue aprovechando la tendencia al alza del petróleo, que se encuentra cotizando en máximos de octubre, tras haber subido más del 9% en las cuatro sesiones anteriores. En una situación como la actual donde las revueltas en Irán se van intensificando parece que el precio del barril tiene grandes posibilidades de seguir esta tendencia. Las protestas en Irán amenazan con tensar el sector energético debido a las posibles pérdidas de suministro a corto plazo, pero principalmente a una creciente prima de riesgo geopolítica. Esto generaría una presión inflacionaria que podría obligar a un cambio de rumbo en la política monetaria adoptada por la FED que pudiera lastrar la confianza actual de las bolsas.

Sin embargo, liderando la sesión encontramos a Grifols, aunque no parece que haya ninguna noticia relevante para provocar esas subidas, ni propia ni de competidores. Eso sí, la actividad en el día de hoy está fuera de lo normal y según recoge Bloomberg el volumen es un 50% superior a la media de los últimos 20 días en lo que llevamos de sesión, por lo que vemos un incremento del interés por la compañía en un año en el que puede consolidar su transformación. La clave será la generación de caja, que sigue siendo un foco para los inversores y con la que podrá reducir su apalancamiento.

Entre los valores más castigados encontramos a las empresas ligadas al turismo debido a las subidas en el precio del barril, mientras que también vemos caídas en constructoras o en Inditex, que sufre ante la incertidumbre en Oriente Medio y sus posibles consecuencias en el tránsito marítimo.

Wall Street baja ante la incertidumbre política

A medida que las acciones continúan su descenso desde máximos históricos, el S&P 500 registró sus primeras caídas consecutivas de 2026. En la jornada de hoy han presentado resultados tres de los cuatro bancos más importantes del país, y sus cifras han dejado fríos a los inversores. Las expectativas para esta temporada de resultados son muy altas, y si no se cumplen se generarán momentos de volatilidad.

A nivel económico se han conocido que las ventas minoristas en EE. UU. registraron en noviembre su mayor aumento desde julio, impulsadas por un repunte en las compras de automóviles y la solidez de las compras navideñas. Además, la inflación mayorista repuntó ligeramente debido al aumento de los costos de la energía, incluso cuando los precios de los servicios se mantuvieron sin cambios.

En otros frentes políticos, el Tribunal Supremo de EE. UU. ha decidido no emitir hoy la sentencia sobre la legalidad de los aranceles del presidente Trump.

Entre los activos que más suben en el día encontramos una vez más a los metales preciosos. Podemos buscar muchos argumentos para justificar sus últimas subidas, pero quizás el más importante sea el ataque de Trump sobre la independencia de la FED, hecho mucho más grave de lo que podríamos pensar. Atacar a Powell no acelera el crecimiento ni abarata el crédito. Introduce una prima de riesgo institucional que Estados Unidos no necesitaba. Si la independencia del banco central se convierte en una variable política más, el coste no lo pagará Powell, sino la economía estadounidense.

La Fed —como el resto de los bancos centrales— nació para vigilar y corregir la irresponsabilidad económica y fiscal. Politizarla acerca a Estados Unidos a dinámicas propias de países emergentes y lo aleja de lo que Wall Street ha sido durante el último siglo: el epicentro financiero global. El riesgo no está en la decisión puntual de la Fed hoy, sino en erosionar la credibilidad que hace que la política monetaria funcione, y eso penaliza la confianza en el dólar, permitiendo que otros activos ganen un mayor protagonismo como es el caso del oro o la plata.

También gracias a estas circunstancias el Bitcoin alcanza un máximo de dos meses, uniéndose finalmente al repunte de los activos de riesgo y los metales preciosos tras semanas cotizando en un rango lateral. Este movimiento se produce cuando los inversores apuestan por diversos activos alternativos, con la geopolítica como factor de apoyo.