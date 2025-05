El Ibex 35 arranca la semana al alza después de que Estados Unidos y China informaran de un progreso sustancial en sus conversaciones destinadas a reducir la guerra comercial. Aunque de momento los términos no están claros, resulta difícil pensar que hubiera un progreso significativo en apenas 48 horas, aunque el nivel de los aranceles entre ambas regiones era tan alto que cualquier recorte del mismo es una gran noticia. Los mercados europeos inician el día con fuertes subidas, el Ibex 35 sube un 1%, el Dax 40 un 1,50%, el Eurostoxx un 1,9% y el Cac Francés un 1,40%. El Ibex 35 supera los 13.700 puntos El Ibex 35 no es ajeno a estas subidas y supera en el inicio de sesión los 13.700 puntos. Entre los sectores que mejor comportamiento están obteniendo en el Ibex 35, destacan aquellos más dependientes del comportamiento cíclico de la economía. Podemos destacar a las empresas financieras o las más dependientes de las materias primas como las más favorecidas. Un ejemplo de este último grupo son Arcelormittal o Repsol, esta última subiendo con fuerza gracias al barril de petróleo, que también asciende con fuerza. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre los sectores con mayores caídas del Ibex 35 en la sesión, encontramos a las utilities. El avance de las negociaciones está impulsando la rentabilidad de los bonos al alza, lo cual lastra a las empresas con mayores dividendos y mayores niveles de endeudamiento. Algo que también influye negativamente en Cellnex que baja cerca de un 3%. Grifols y Rovi cotizan con signo mixto. El sector farmacéutico está sufriendo en este arranque debido a que Trump dijo que a las 9 de la mañana del lunes en Washington firmaría una de las órdenes ejecutivas más importantes de la historia de su país, reduciendo el precio de los medicamentos recetados y farmacéuticos se reducirán, casi de inmediato, entre un 30% y un 80%. El oro sufre las consecucencias de los acuerdos Otro activo que está siendo protagonista en el día es el oro, que debido a su consideración como activo refugio,se ve afectado por los acuerdos entre ambas potencias mundiales, a la vez que hemos conocido cierto alivio en las tensiones geopolíticas en otros lugares del mundo. El alto el fuego entre India y Pakistán parecía mantenerse el domingo tras cuatro días de enfrentamientos que llevaron a las dos naciones al borde de una guerra. Los mercados también estarán atentos a cómo el esfuerzo de Donald Trump por asegurar la paz en Ucrania llega a un momento decisivo, con Volodymyr Zelenskiy desafiando a Vladimir Putin a entablar conversaciones esta semana. Aunque podemos ver una caída en el corto plazo, el metal precioso también se ha visto impulsado por las fuertes compras de los bancos centrales y la actividad especulativa del comercio minorista chino, lo cual creemos que podría continuar en los próximos meses.





