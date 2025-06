Tres mercados a seguir la próxima semana (29.05.2025)

Hemos dejado atrás otra semana intensa en los mercados. La incertidumbre sobre los aranceles y el caos legal que rodea a la administración Trump siguen alimentando señales mixtas desde la economía. Las tensiones entre Trump y Powell se mantienen en segundo plano: el presidente presiona por recortes más rápidos en las tasas de interés, mientras que la Reserva Federal sostiene su postura basada en decisiones dependientes de los datos. En la semana entrante, se esperan nuevos datos clave, incluidas decisiones de tasas de interés del BCE y el Banco de Canadá, así como informes del mercado laboral estadounidense. Por ello, será relevante monitorear instrumentos financieros como el EUR/USD, el S&P 500 y el USD/CAD. EUR/USD El mercado descuenta por completo una rebaja de 25 puntos básicos en la tasa del BCE este jueves, lo que reduciría la tasa de depósito al 2,00 %. No obstante, es probable que futuros recortes se aborden con mayor cautela y en función de la evolución del contexto. En ese sentido, la conferencia de prensa posterior y la comunicación de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, serán clave. El sentimiento del mercado y las declaraciones de autoridades del BCE apuntan a una posible pausa en julio. Las tensiones comerciales –en especial las amenazas arancelarias del presidente Trump– y señales inflacionarias mixtas suman incertidumbre. Durante la decisión, así como con la publicación de otros datos macroeconómicos de EE.UU., podría aumentar la volatilidad en el par EUR/USD. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil S&P 500 El índice S&P 500 cerró el mes a solo unos puntos porcentuales de sus máximos históricos. El sentimiento en renta variable dependerá en gran medida de las negociaciones comerciales y la publicación de datos macroeconómicos clave. En los próximos días conoceremos los informes del mercado laboral, ISM y PMI. Se espera que el índice manufacturero ISM registre 48,9 puntos, mientras que el PMI podría alcanzar los 52,3. Una divergencia tan marcada refleja el elevado nivel de incertidumbre empresarial bajo las condiciones comerciales actuales. Durante estas publicaciones, se anticipa una alta volatilidad en el índice US500. USD/CAD A pesar del alivio en las tensiones comerciales y los esfuerzos del primer ministro Carney por estimular la economía doméstica, se espera que el Banco de Canadá mantenga sin cambios su tasa de interés en 2,75 % durante la reunión del 4 de junio de 2025. El mercado descuenta una pausa en el nivel actual. Aunque algunos economistas prevén recortes hacia finales de año, los mercados de bonos se muestran escépticos, lo que sugiere un margen limitado para flexibilizar la política monetaria. Todo dependerá de la comunicación del Banco; sin embargo, durante la decisión y la conferencia de prensa se espera elevada volatilidad en el par USD/CAD.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.