El Ibex 35 sucumbe a las caídas del mercado

El Ibex 35 ha registrado una fuerte caída y no ha logrado resistir las presiones bajistas que se han impuesto en los mercados europeos. Aunque en la jornada anterior hubo cierta incertidumbre, hoy el Ibex 35 ha intentado mantenerse en torno a los 14.200 puntos, sin que ninguna compañía destacara claramente como líder del avance. Movimientos en el Ibex 35 En el lado positivo, las acciones de Sabadell han sido de las pocas en verde, con un alza cercana al 1% tras una leve mejora en su precio objetivo por parte de Deutsche Bank. También han destacado positivamente empresas como Sacyr y Solaria. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, la mayoría de los valores han cerrado en negativo. Las acciones de ArcelorMittal han sido una de las más castigadas, con descensos superiores al 3% debido a una huelga en dos de sus plantas en España y a dificultades en las negociaciones sindicales por un ERE. Dada la actual situación del sector, muy tensionado por las caídas en los precios y el exceso de inventario, ArcelorMittal no puede permitirse parones en la producción. Además, los débiles datos del PMI manufacturero en Alemania han agravado el sentimiento negativo. Otras compañías como Fluidra y Acerinox también han sufrido retrocesos superiores al 2%. Otros mercados El panorama en el resto de Europa ha sido similar. El CAC 40 francés ha perdido en torno a un 1%, con fuertes caídas en los sectores automovilístico y de lujo. El DAX alemán ha mostrado algo más de resistencia, con una bajada más moderada, cerca del 0,6%, aunque el sector industrial también ha acusado la presión. En Estados Unidos, la situación es más estable: el S&P 500 se mantiene prácticamente sin cambios, mientras que el Nasdaq 100 avanza un 0,5%, impulsado por las subidas de Alphabet y MicroStrategy, esta última beneficiada por el repunte del bitcoin. En cuanto a las materias primas, se han visto correcciones generalizadas, con el oro cayendo un 0,5%. Por otro lado, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 20 y 30 años han repuntado, reflejando una creciente desconfianza por parte de los inversores, más que un optimismo respecto al crecimiento económico. Finalmente, el bitcoin continúa su tendencia alcista y supera ya los 111.000 dólares.

