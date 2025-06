El Ibex 35 sufre de falta de catalizadores

Tono mixto en las bolsas europeas ante la falta de catalizadores potentes. Por su parte, el Ibex 35 ha terminado una jornada plana, aunque con cierto movimiento dentro del selectivo español y el sector bancario claramente penalizado por el entorno actual. Movimientos en el Ibex 35 Dentro del Ibex 35 han destacado las acciones de Sacyr, con subidas de alrededor del 3%. La compañía ha anunciado la venta de tres activos concesionales en Colombia que le supondrá un cobro en efectivo de unos 65 millones de euros, lo que equivale alrededor del 2% de la capitalización de la compañía. Por otro lado, las acciones de Inditex han subido cerca de un 2% a la espera de que mañana conozcamos sus resultados trimestrales. El consenso tiene una visión bastante negativa de las cifras, con un crecimiento esperado del 2,8% y un beneficio plano. En nuestra opinión, tanto los ingresos como el beneficio puede crecer un 3%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por la parte baja del Ibex 35, destaca la banca en general. Las acciones de Bankinter han sido la más perjudicadas, con caídas del 3%. El motivo han sido las rebajas de recomendaciones para todo el sector ante un contexto de menores tipos y ralentización económica. Indra también ha sufrido hoy, con caídas de más del 1,5%. Otros mercados En Europa lo que ha destacado han sido las caídas del DAX, de más de medio punto porcentual. El índice alemán se ha visto muy perjudicado por el desplome del 5% de las acciones de Rheinmetall, afectada por la recogida de beneficios en el sector defensa. Por otro lado, el FTSE 100 ha marcado máximos históricos al calor de la caída de las rentabilidades de la renta fija pública. El motivo es que el informe de empleo ha sido flojo, lo que provoca un aumento de expectativas de recortes de tipos. En Estados Unidos la atención está centrada en la negociación con China, por lo que los índices apenas suben un 0,2%. El petróleo se anota subidas de más del 1%, mientras que los yields de la deuda pública europea se anota caídas. El bitcoin también se contrae cerca del 1,5%, mientras que el oro consigue quedarse plano.

