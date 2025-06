📊¿Cómo serán los resultados de Inditex?

Ma帽ana, antes de la apertura del mercado, conoceremos los resultados de Inditex (ITX.ES) del primer trimestre fiscal, lo que supone uno de los grandes acontecimientos de la semana despu茅s de los 煤ltimos resultados. Las acciones de Inditex se desplomaron un 8% tras conocer que las ventas de este primer trimestre del 2025 se hab铆an ralentizado considerablemente, lo que plantea ciertas dudas de cara a la presentaci贸n de ma帽ana. 驴Volver茅mos a ver ca铆das en su cotizaci贸n? 聽 聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 驴Qu茅 esperamos desde XTB de los resultados de Inditex del primer trimestre de 2025? Pensamos que este primer trimestre de 2025 ser谩 flojo para Inditex. La compa帽铆a se ha enfrentado a una climatolog铆a complicada. En concreto, en Espa帽a, uno de sus principales mercados, el tiempo ha sido fr铆o y lluvioso, lo que suele provocar menos salidas de compras y, por tanto, un impacto negativo para Inditex. De hecho, tanto en el mes de marzo como en el mes de abril pudimos ver una fuerte ca铆da de las ventas de ropa, del -3% y del -7%, respectivamente. Esto nos hace pensar que, aunque Inditex es capaz de batir al mercado en Espa帽a, sus ingresos crecer谩n a un ritmo bajo. Por su parte, en el resto de Europa hemos visto un mejor tiempo, aunque las ventas generales de ropa han sido mixtas y dependen del pa铆s que observemos, lo que nos hace pensar que no permitir谩 a la compa帽铆a crecer a doble d铆gito en la regi贸n. En cuanto a Estados Unidos, pensamos que la compa帽铆a ser谩 una de las v铆ctimas de la debilidad de la demanda provocada por los aranceles, adem谩s de la depreciaci贸n del d贸lar, que afectar谩 al crecimiento en t茅rminos corrientes.聽 Creemos que los resultados de Inditex de este primer trimestre fiscal pueden mostrar un crecimiento de los ingresos del 5% en moneda constante y del 3% en t茅rminos corrientes, lo que supone una ligera aceleraci贸n frente a las primeras semanas del trimestre, aunque sin llegar a despuntar con fuerza por las condiciones ya comentadas. Esto dejar铆a unos ingresos de unos 8.395 millones de euros. Por su parte, si bien pensamos que el margen bruto se puede mejorar por la ca铆da del coste de materias primas como el algod贸n (-20% interanual en abril), tambi茅n creemos que los gastos por amortizaci贸n y depreciaci贸n pueden perjudicar al margen EBIT, debido a las importante inversiones que acumula en los 煤ltimos trimestres en el aumento del espacio comercial, as铆 como de su nuevo gran centro de log铆stica. Por otro lado, los costes del transporte se han reducido considerablemente, debido a los costes del combustible. Por ello, creemos que el margen EBIT podr铆a mantenerse estable o contraerse ligeramente. Esto dejar铆a un EBIT de 1.685 millones de euros, lo que supondr铆a un crecimiento del 3%. Adem谩s, pensamos que el beneficio puede crecer al mismo ritmo. 聽 El consenso muestra un deterioro del momentum de Inditex Si nos fijamos en la evoluci贸n del beneficio por acci贸n estimado para el primer trimestre del a帽o por parte del consenso de analistas que recoge Bloomberg, vemos un claro deterioro. Despu茅s de la presentaci贸n de resultados de Inditex del cuarto trimestre del 2024 y el adelantamiento del crecimiento de las primeras semanas del primer trimestre del 2025, el consenso empez贸 a reducir el BPA de la compa帽铆a, hasta recortarlo un 6,6%. De hecho, el consenso apenas espera un crecimiento de los ingresos del 2,8% y apunta a un beneficio plano, lo que puede dejar un amplio margen para sorpresas positivas.聽 聽 聽 En cualquier caso, el primer trimestre del a帽o suele ser el menos importante para Inditex, con alrededor del 21% de los ingresos. Por suerte, el 煤ltimo trimestre es el m谩s importante, y esperamos que para esas fechas el escenario est茅 mucho m谩s despejado. Igualmente, la compa帽铆a tambi茅n depende del segundo trimestre, por lo que las cifras de crecimiento ser谩n lo m谩s observado.聽 聽 Las acciones de Inditex cotizan en verde en la jornada de hoy. En el acumalado del a帽o, no obstante, se anotan una ca铆da de m谩s del 3%.聽 聽 Fuente: Plataforma de XTB 聽 聽 驴C贸mo comprar聽 acciones 聽de聽Inditex? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB,聽nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Inditex para invertir en la compa帽铆a.聽Al igual que ocurre con el resto de聽ETFs聽o聽acciones聽de nuestra cartera,聽los primeros 100.000 euros de negociaci贸n mensual no tienen comisi贸n de compra ni de venta.聽Adem谩s, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a trav茅s de nuestros聽planes de inversi贸n, una funcionalidad que permite combinar distintos t铆tulos, programando las aportaciones de manera peri贸dica y eligiendo tanto el importe como el plazo o m茅todo de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversi贸n a partir de tan s贸lo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

