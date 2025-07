El Ibex 35 sufre la caída de los bancos y los aranceles

El Ibex 35 registra signo negativo en una jornada marcada por la incertidumbre en torno a la guerra arancelaria global y el inicio de la temporada de resultados empresariales. El principal índice bursátil español pierde fuerza y se aleja de sus máximos anuales, afectado principalmente por las correcciones en el sector bancario. Entre los valores más castigados del Ibex 35 se encuentra Banco Santander. La entidad sufre un retroceso tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles aranceles del 50% a todos los productos procedentes de Brasil. Esta amenaza impacta directamente en las previsiones de crecimiento de la economía brasileña y en su divisa, lo que afecta negativamente a las empresas españolas con fuerte exposición en ese mercado. Mapfre también acusa este escenario debido a su elevada dependencia de Brasil. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otro valor del Ibex 35 con caídas destacadas es Indra, que corrige con fuerza después de haber alcanzado máximos históricos en la sesión anterior. La subida del precio del cobre, como consecuencia de los nuevos aranceles, podría suponer un incremento de costes para sectores industriales y de infraestructuras, afectando también a empresas constructoras. En contraste, dentro del Ibex 35, destacan al alza compañías vinculadas al crecimiento económico de China. Ante rumores de nuevos estímulos por parte del gobierno chino, valores como Acerinox y Arcelormittal lideran las subidas gracias al repunte de las materias primas. Puig también se suma a las ganancias, impulsada por el buen rendimiento del sector del lujo. Inditex, otra de las compañías clave del Ibex 35, continúa sin recuperar terreno tras la presentación de resultados. Sin embargo, un repunte del consumo en China y Europa podría mejorar sus perspectivas en los próximos meses, especialmente si el ahorro pierde atractivo por la baja rentabilidad. Wall Street y el bitcoin siguen en máximos históricos En Wall Street, los índices se mantienen estables mientras el mercado de renta fija centra la atención con una emisión de 22.000 millones de dólares en bonos a 30 años. Los rendimientos suben, reflejando una menor expectativa de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal, especialmente tras conocerse datos sólidos del mercado laboral estadounidense. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal revelan cierta división entre sus miembros, lo que incrementa la incertidumbre sobre los próximos movimientos del banco central. En el contexto actual, resulta difícil prever una bajada de tipos antes de que finalice el año. En el plano corporativo, destaca positivamente Delta Airlines. La aerolínea, que anteriormente había alertado sobre una posible caída de la demanda turística en EE.UU., ha revisado al alza sus previsiones para el resto del año. La reciente apreciación del dólar, que se sitúa en el entorno de 1,17 frente al euro, presiona a la baja el precio del petróleo, que cae por debajo de los 70 dólares. En cambio, el oro logra recuperarse y supera los 3.300 dólares por onza. En el panorama de los activos digitales, el bitcoin se convierte en uno de los protagonistas del día al superar máximos históricos. El crecimiento de la demanda, la desregulación del sector y el impulso de las compañías cripto en Wall Street explican su revalorización.

