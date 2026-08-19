El Ibex 35 sufre mientras el Tesoro estadounidense interviene el mercado de bonos

Estreno récord de Unitree y avances en materias primas: La empresa de robótica china se dispara más del 400% en su debut en bolsa elevando la sombra de una posible burbuja tecnológica, mientras que el oro sube más de un 2% ante el alivio en las rentabilidades de la deuda y el petróleo mantiene su racha alcista.

Euforia de Moderna e intervención del Tesoro de EE. UU.: Mientras las acciones de Moderna se disparan más de un 100% en Wall Street, el Tesoro estadounidense anuncia que al menos duplicará sus recompras de deuda a largo plazo para aportar liquidez y frenar el empinamiento de la curva de tipos.

Caídas en el Ibex 35 compensadas por el sector farmacéutico: El índice español vuelve a ceder terreno alejamdose de los 20.000 puntos arrastrado por el peso de la banca y el tono negativo en Europa, aunque Rovi y Grifols repuntan un 3% impulsadas por los avances clínicos de la vacuna contra el melanoma de Moderna.

El Ibex 35 se anota otra sesión de caídas y se aleja de los 20.000 puntos, achacando la negatividad generalizada en Europa. Todo ello a pesar de que en Estados Unidos hemos visto más optimismo y los rendimientos de la deuda pública se han descomprimido ligeramente.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 han destacado las farmacéuticas, con Rovi y Grifols despuntando alrededor de un 3%. El motivo es que Moderna ha publicado datos alentadores de su ensayo clínico en fase 3 de su vacuna personalizada contra el melanoma. Este optimismo se ha transmitido a todo el sector farma. En concreto, esto puede ser una gran noticia para Rovi porque tiene un acuerdo estratégico con Moderna en el que se incluye de forma explícita la fabricación, formulación, llenado y acabado en las plantas españolas de Rovi de futuros medicamentos y vacunas de ARNm de Moderna que se distribuyan fuera de Estados Unidos. Inditex o Solaria también han repuntado.

En la parte baja hemos visto a Merlin o Indra, aunque hay que destacar las caídas del sector bancario. Si bien no han sido muy pronunciadas, la realidad es que su peso en el Ibex 35 ha afectado al rendimiento del selectivo en el día de hoy.

Europa y Wall Street marcan diferencias

Gran parte de los índices europeos han acabado en negativo en la jornada de hoy, aunque el Ibex 35 ha sido el peor. Hoy se ha confirmado el dato de inflación de la Eurozona del mes de julio, que se ha mantenido en el 2,9%. Sin embargo, destaca la dispersión dentro de los países de la Eurozona, lo que va a dificultar el mandato del BCE. En Wall Street las subidas del S&P 500 contrastan con los descensos del Nasdaq 100. Gran parte del sector tecnológico está sufriendo, aunque hay otros de dulce. El farmacéutico está teniendo una gran sesión con Moderna a la cabeza. La compañía ha publicado datos alentadores de su ensayo clínico de Fase 3 para la vacuna personalizada contra el melanoma desarrollada junto a la farmacéutica Merck, sumado a los recientes avances regulatorios ante la FDA para su nueva cartera de vacunas. Esto está impulsando el valor en más de un 100% en la jornada de hoy. También Estée Lauder está subiendo, un 18%, después de presentar unos resultados que han sorprendido al mercado y han vuelto a los beneficios.

El Tesoro de Estados Unidos interviene el mercado

Además, el Tesoro de Estados Unidos ha anunciado que como mínimo duplicará el tamaño de las operaciones de recompra de deuda que se destinan a aportar liquidez para los vencimientos que van desde los 10 hasta los 30 años. De esta manera, se trata de reducir el empinamiento de la curva que se está produciendo en los últimos días ante las expectativas de inflación para los próximos años y las dudas sobre la sostenibilidad fiscal del actual estado americano. Las dudas de los inversores son importantes y este anuncio refleja el miedo de la administración estadounidense de que del miedo se pase al pánico, lo que tendría un coste de miles de millones de dólares para el Tesoro. Sin embargo, este movimiento se trata de un parche temporal que no servirá para borrar las dudas del mercado.

Señalar también el gran debut de la empresa de robótica china Unitree, con una subida de más del 400% en su estreno. El ánimo entre las tecnológicas chinas está por las nubes. Sin embargo, la empresa todavía tiene que demostrar el encaje real de estos robots en un entorno de trabajo para justificar esas valoraciones. Si el riesgo de burbuja de la IA en Estados Unidos es alto, en China tenemos que ubicarlo un escalón por encima.

Materias primas: el oro despunta

Ante la caída de los rendimientos de la deuda pública a nivel mundial el oro ha repuntado más de un 2%, pero el petróleo continúa con su escalada particular. Por tanto, este movimiento del metal precioso podría ser momentáneo y no el inicio de una nueva tendencia al alza.