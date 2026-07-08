El Ibex 35 sufre un fuerte desplome ¿Qué ocurre?

- Repsol se desmarca en verde gracias al repunte del crudo
- El turismo, la banca y las aerolíneas sufren el golpe
- El pesimismo se contagia a Europa y Wall Street
- Petróleo al alza y desplome de los metales preciosos
- Repsol se desmarca en verde gracias al repunte del crudo
- El turismo, la banca y las aerolíneas sufren el golpe
- El pesimismo se contagia a Europa y Wall Street
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El Ibex 35 termina una sesión de fuertes caídas de más de casi el 3% y miedos renovados después de que Trump haya afirmado que la tregua en Oriente Medio está rota y de amenazar a España por las discrepancias sobre nuestro gasto en defensa. La sesión ha tenido un marcado tono negativo en Europa y en Estados Unidos, aunque el selectivo español es el que se ha llevado la peor parte.
Repsol se desmarca en verde gracias al repunte del crudo
Dentro del Ibex 35 ha destacado Repsol, con subidas de más del 4%. El principal motivo es que los precios de los futuros del petróleo han despegado un 5%, lo que ayuda a que la compañía siga expandiendo su margen de refino. De hecho, ayer reportó sus márgenes de refino del segundo trimestre y mostró un gran avance tanto frente al primer trimestre de este año como contra el mismo periodo del año anterior. La compañía sigue siendo una de las favoritas para refugiarse de la guerra, por lo que sí es capaz de incrementar su producción, aprovechando su escasa exposición a Oriente Medio, puede terminar siendo un gran año para ella. Otros valores como Enagás y Naturgy han aguantado el temporal.
El turismo, la banca y las aerolíneas sufren el golpe
Las acciones de Amadeus han sido una de las más bajistas, al igual que Santander. Las caídas han rondado el 5% y podemos achacarlas principalmente a la vuelta a las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, en el caso de Santander también tenemos que señalar que ha realizado una reestructuración importante en Asia, lo que también ha podido influir. En cualquier caso, la guerra impulsa los precios del crudo, lo que incrementa las expectativas de tipos de interés y puede deteriorar la demanda de crédito. IAG también ha copado la parte baja de la tabla, ya que el mercado estaba descontando muchas menos tensiones para el precio del jet fuel, lo que con las nuevas palabras de Trump se esfuma. De hecho, parece que con las amenazas de invasión de la isla de Kharg los mercados han empeorado.
El pesimismo se contagia a Europa y Wall Street
En Europa el ánimo también ha sido bastante negativo y el DAX se ha dejado más de un 2%, mientras que el CAC ha tenido un comportamiento similar. De hecho, un sector que ha sufrido ha sido el del lujo, con compañías como Hermés o Kering dejándose más de un 4%. La exposición a Oriente Medio de estas empresas no es tan elevada, pero si mezclamos el conflicto con las restricciones de movilidad el impacto se puede incrementar. En Wall Street el Dow Jones se lleva la peor parte y cae un 1,5%. Trump está amenazando con acabar con el comercio con España, pero en este caso Estados Unidos tiene un superávit comercial, por lo que las consecuencias para dicho país podrían ser peores que para España.
Petróleo al alza y desplome de los metales preciosos
El petróleo ha repuntado un 5% y se acerca a los 80$ el barril en el caso del brent. Los mercados empiezan a cubrirse además con futuros y este nuevo embiste podría cambiar de nuevo las perspectivas de exceso de oferta para finales del año. Sin embargo, hay que ser cautos, ya que Trump se caracteriza por dar fuertes bandazos y en cualquier momento puede anunciar un nuevo acuerdo de paz. El oro y la plata se han desplomado con fuerza.
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