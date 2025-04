El Ibex 35 supera los 13.300 puntos

Las bolsas globales experimentan subidas generalizadas en la víspera de una de las citas clave del año: la publicación de los aranceles recíprocos anunciados por Donald Trump. El Ibex lidera los avances en Europa El Ibex 35 logra reponerse de las recientes caídas y vuelve a situarse por encima de los 13.300 puntos. El sector bancario ha sido el principal impulsor de las ganancias, a pesar de que los últimos datos de inflación reflejan una desaceleración en el crecimiento de los precios, lo que podría allanar el camino para nuevas reducciones de tipos por parte del BCE. No obstante, las encuestas más recientes generan incertidumbre y la probabilidad de un recorte de tipos ha descendido del 85% al 65% en pocos días. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre los valores con mejor desempeño destacan las empresas acereras, con Acerinox a la cabeza ante la inminente publicación de un dividendo extraordinario. Asimismo, las compañías con mayores niveles de endeudamiento se benefician de la caída en los intereses de la deuda. En un contexto de incertidumbre global, los inversores están optando por activos refugio, impulsados por el reciente repunte en la rentabilidad de los bonos europeos.En contraste, la aerolínea IAG vuelve a destacar entre las pérdidas del día. Los últimos datos revelan que la demanda de viajes a EE.UU., un mercado que representa el 18% de sus ingresos, ha disminuido entre los europeos. Sesión volátil en EEUU En Wall Street, la jornada ha sido volátil, con los índices recuperándose tras una caída cercana al 1% y operando ahora en terreno positivo. Esto ocurre pese a que los datos macroeconómicos muestran que la actividad manufacturera en EE.UU. se contrajo en marzo por primera vez en el año, mientras que los precios aumentaron. También se han divulgado cifras del mercado laboral con resultados mixtos: las ofertas de empleo bajaron en febrero, aunque los despidos se mantuvieron estables, lo que genera cierta incertidumbre. Las grandes tecnológicas están impulsando el rebote de la bolsa tras su reciente desplome, que las llevó a entrar en mercado bajista tras caer un 20% desde sus máximos. Sin embargo, el futuro del mercado dependerá de la decisión que tome mañana el presidente estadounidense. En las últimas horas, los rumores sobre posibles aranceles del 20% a la mayoría de las importaciones han cobrado fuerza, generando pesimismo en los mercados. Por el momento, los índices europeos han registrado su mejor primer trimestre en más de 30 años en comparación con los estadounidenses. No obstante, algunos sectores han sido más golpeados en los últimos meses y podrían seguir sufriendo con la implementación de los aranceles, como el turismo, el ocio, el consumo discrecional y la industria automovilística. En este contexto, Novo Nordisk ha sido una de las compañías más destacadas de la sesión al romper una racha histórica de caídas consecutivas. El oro sigue rompiendo récords En el mercado de materias primas, el oro ha alcanzado un nuevo récord impulsado por la incertidumbre en torno a los aranceles comerciales que Trump impondrá esta semana, lo que ha disparado la demanda del metal como activo refugio. El oro ha sido una de las materias primas con mejor rendimiento en lo que va del año, logrando su mejor trimestre desde 1986 gracias a las compras constantes de los bancos centrales y la creciente aversión al riesgo en un contexto de tensiones geopolíticas y económicas. Por otro lado, el temor a los aranceles no ha frenado el avance del mercado del petróleo. Las amenazas de Trump a Rusia e Irán, dos potencias petroleras, podrían traducirse en una reducción significativa en la oferta de crudo, lo que mantiene en alerta a los inversores del sector energético.

