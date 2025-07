Las acciones de Amazon cerraron la sesión bursátil de ayer con una subida del 0,43% y un precio de 220,46 dólares al final de la jornada, tras oscilar entre un mínimo de 219,105 dólares y un máximo de 221,7 dólares. Esta ligera subida se produce tras un periodo de altibajos, en el que las acciones de Amazon se ha movido en un rango lateral. Las sesión de retroceso podrían deberse a la toma de beneficios por parte de los inversores, posibilidad que se ha confirmado tras conocer en las últimas horas la actualización en la posición de Jeff Bezos sobre la compañía. Jeff Bezos vende acciones de Amazon El prestigioso magnate ha vendido un total de 3,3 millones de acciones de Amazon, lo que le permite hacer líquidos 737 millones de dólares. Esta operación responde a un plan de venta previamente establecido entre el fundador de Amazon y la propia empresa en marzo de este año, en el que se contempla la intención de Bezos de desprenderse de hasta 25 millones de acciones antes del 29 de mayo de 2026. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cabe destacar que Bezos ha estado realizando ventas periódicas de acciones en los últimos años, aunque todavía conserva el título de mayor accionista individual de Amazon. Bezos ya no es CEO desde que renunció al cargo en 2021, pero en su condición actual de presidente pretende vender alrededor de mil millones de dólares anualmente en títulos para, entre otras finalidades personales, tener liquidez con la que financiar Blue Origin, su empresa de exploración espacial. ¿En qué situación se encuentra Amazon? Amazon enfrenta varios desafíos clave en los próximos meses, tanto a nivel estratégico como operativo. Uno de ellos está relacionado con la inteligencia artificial, sector en el que Amazon aspira a competir a través de su división AWS (Amazon Web Services) y al que ha destinado millones de dólares en materia de infraestructura y creación de chips propios. Además, la compañía prevé que el desarrollo de esta tecnología, que permitiría la automatización de procesos, se traducirá en una reestructuración laboral, con reducciones de plantilla en ciertas áreas y creación de nuevos roles en otras, tal y como ha advertido el propio CEO, Andy Jassy. Las métricas financieras son otros de los grandes retos a los que se está enfrentando la multinacional. Aunque Amazon cerró el 2024 con un fuerte desempeño, la compañía proyecta un crecimiento más moderado para este 2025, entre el 5% y un 9%, un rango que se encuentra por debajo de las expectativas del mercado. Rivales como Temu y Shein están ganando terreno en el mercado con precios bajos y modelos de negocios ágiles, lo cual puede impactar en las métricas de Amazon, que deberá mantener su ventaja en logística y el nivel de confianza del consumidor para no perder cuota de mercado. Además, la compañía se encuentra bajo el escrutirinio de reguladores por monopolio, lo cual, de traducirse en sanciones, podría impactar negativamente en su negocio. Tras encadenar distintas fases y una volatilidad de más a menos, las acciones de Amazon cotizan con una caída de 1,9% en lo que va de 2025. Gráfica de Amazon (velas de 15 minutos)

(velas de 15 minutos) Fuente : Plataforma de XTB. ¿Cómo comprar acciones de Amazon? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Amazon (AMZN.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

