El Ibex 35 supera los 14.000 puntos

Jornada histórica para el Ibex 35, que logra superar la barrera de los 14.000 puntos, alcanzando niveles no vistos desde 2008. Este repunte se enmarca dentro de una racha alcista que ha llevado al índice español a cerrar en positivo durante siete sesiones consecutivas.



El reciente acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos y China a principios de semana ha creado un entorno más favorable para los activos de riesgo, que además se ven beneficiados por unos resultados trimestrales mejor de lo esperado, justo cuando muchos analistas anticipaban señales claras de desaceleración económica. Entre las empresas más destacadas del día en España figura Grifols, que continúa la racha al alza después de presentar unos resultados sólidos varios trimestres consecutivos, lo que indica que ha logrado superar los problemas operativos derivados de la pandemia y la crisis en el mercado del plasma. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Telefónica, por su parte, logra una ligera recuperación, aunque sus últimos resultados siguen generando incertidumbre. Las empresas del sector eléctrico también cierran al alza, impulsadas por la caída en las rentabilidades de los bonos. Las crecientes expectativas de que los bancos centrales recorten los tipos de interés, como respuesta a datos macroeconómicos negativos, están reduciendo el coste de la deuda. La confianza de los consumidores sigue en mínimos En Estados Unidos, la confianza de los consumidores ha caído de forma inesperada, situándose en su segundo nivel más bajo registrado, mientras que las previsiones de inflación se disparan a máximos no vistos en décadas, en medio de crecientes temores por los aranceles. El presidente Donald Trump ha anunciado su intención de imponer tarifas a varios socios comerciales del país en las próximas semanas, argumentando que su administración no tiene capacidad para negociar acuerdos con todos al mismo tiempo. Aunque afirmó que hay 150 países interesados en llegar a pactos, no precisó cuáles serían contactados.



En Europa, la farmacéutica Novo Nordisk ha decidido cesar a su CEO, en un momento en el que la compañía enfrenta una desaceleración en el crecimiento de sus ingresos, pérdida de cuota de mercado y una notable caída en el valor de sus acciones.



El precio del petróleo se ha estabilizado tras el desplome registrado el día anterior, provocado por el optimismo del presidente Trump respecto a un posible acuerdo nuclear con Irán.



El avance en las conversaciones comerciales entre EE. UU. y China ha reducido el interés por activos considerados refugio. El oro muestra señales de agotamiento, ya que la relajación de las tensiones arancelarias disipa parte de la incertidumbre. No obstante, el creciente proteccionismo, la reconfiguración de las cadenas de suministro globales y las dudas sobre el papel del dólar como moneda de reserva siguen siendo factores que sostienen el atractivo del oro.

