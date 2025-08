El Ibex 35 supera los 14.400 puntos a pesar de Naturgy y los bancos

Sesión de más a menos en los selectivos mundiales que abrían la jornada con tímidas subidas, que se han visto lastradas por los malos datos económicos publicados a lo largo del día. Movimientos destacados en el Ibex 35 El Ibex 35 choca de nuevo con los 14.400 puntos, lastrado por las caídas de los bancos y Naturgy, cuyas acciones bajan más del 7%. La compañía ha cerrado la venta de acciones en autocartera representativas del 5,5% de su capital anunciada el lunes para elevar el free float hasta el 15,1%, dar liquidez a su acción y volver a los índices de MSCI, que son fundamentales para que los fondos inviertan en determinadas empresas.



Los bancos tampoco ayudan al comportamiento del selectivo, perjudicados ante la caída en los rendimientos de los bonos y la expectativa de una situación económica que puede saltar por los aires en cualquier momento. Otros sectores con fuerte carácter cíclico, como las materias primas o el consumo discrecional también sufren correcciones.



En el lado positivo del día, encontramos a las compañías dependientes de los tipos de interés, y firmas del sector turismo. Entre los valores más alcistas se sitúan Fluidra o Merlin, beneficiados en su caso por la caída en el rendimiento de los bonos.



Las acciones de IAG también suben después de recibir el impulso de las casas de análisis que otorgan un precio objetivo más elevado en las acciones de la aerolínea. Uno de los principales motivos de esta mejora han sido los buenos resultados presentados la semana pasada, superando estimaciones gracias al incremento de los precios de los billetes, la reducción de costes, la mejora de la deuda y un mayor reconocimiento de la remuneración al accionista.



Ascenso en las acciones de Indra, que se encamina a una semana clave en el sector debido a las presentaciones de resultados de las entidades más punteras, y también en Repsol que sube contagiada por los buenos resultados de BP.



Sin embargo, los malos datos del sector servicios, que se estancó en julio, ya que las empresas, ante la escasa demanda y el aumento de los costes, redujeron su plantilla, ha vuelto a poner la voz de alarma sobre la economía. Aunque por otro lado, la balanza comercial ha mostrado un menor déficit lo cual es una buena señal para los próximos datos de crecimiento económico. Tampoco han ayudado los últimos comentarios del presidente Donald Trump que según ha confirmado, planea poner aranceles sobre las importaciones de chips y productos farmacéuticos dentro de la próxima semana aproximadamente.



Mientras tanto, Trump declaró que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, le comunicó que no quería ser nominado para reemplazar a Jerome Powell como próximo presidente de la Reserva Federal . De momento parece que está considerando cuatro candidatos para el puesto, pero advirtió que no tenía intención de tomar la decisión pronto.



A nivel corporativo Palantir, una de las 20 empresas más valiosas del S&P 500, informó DE un aumento del 48% en los ingresos para el segundo trimestre a más de mil millones de dólares, citando el asombroso impacto de la tecnología de la inteligencia artificial en su negocio.



En Europa, a diferencia de lo sucedido en España, persiste la oleada de publicación de resultados en pleno mes de agosto. Las cuentas ejercen de estímulo en compañías como BP, e Infineon, que sube con fuerza durante el día.



La caída en el dólar, propicia que las materias primas tengan un respiro salvo en el caso del petróleo que acumula nuevas caídas ante el incremento de producción y las sanciones.

