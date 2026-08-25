El Ibex 35 termina la sesión en rojo

Renta fija, crudo y activos refugio : Los rendimientos de la deuda global se relajan tras la caída del petróleo Brent por debajo de los 90 dólares, lo que frena el impulso del oro, la plata y el bitcoin al reducirse el temor a la inflación.

Mercados internacionales : El DAX alemán lidera Europa tras publicar un PIB y un dato IFO mejores de lo previsto, mientras que Wall Street avanza impulsado por el sector tecnológico a pesar de la debilidad del consumo y el mercado inmobiliario.

Ibex 35 y mercado español : El selectivo cae lastrado por las bajadas de la banca (BBVA y Santander >1%), a pesar de las ganancias de IAG, favorecida por el menor coste del petróleo, y de Cellnex, beneficiada por la caída en las rentabilidades de la deuda.

El Ibex 35 termina la sesión con leves caídas a pesar de que en Europa hemos visto otro ánimo e incluso en Estados Unidos vemos optimismo en el sector tecnológico. El selectivo ha achacado la falta de catalizadores y se resiste a despegarse de los 20.000 puntos.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35, las acciones de IAG han sido una de las más alcistas, con subidas que han rondado el 2,5%. La compañía se beneficia de las caídas de los precios del petróleo porque su principal coste operativo es el del combustible. Dicho esto, esas caídas tardarán en reflejarse en el precio del jet fuel. Por su lado, Cellnex también ha repuntado, beneficiándose de la caída de los rendimientos de la deuda pública, lo que supone un alivio para una empresa altamente endeudada y con parte de su deuda a tipo variable.

En la parte baja ha sufrido la banca. BBVA o Santander se han dejado caídas de más del 1%, lo que ha pesado al selectivo por su gran componente bancario. La banca sigue enfrentando un panorama algo incierto. Si bien un empinamiento de la curva puede beneficiar al negocio de intermediación de los tipos de interés, también puede generar cierto deterioro de la demanda de crédito en el corto plazo.

Europa y Wall Street

Mientras que el CAC ha cerrado plano o el AEX ha caído ligeramente, el DAX alemán ha tenido una sólida jornada. En parte, lo podemos achacar a que el dato del índice IFO alemán ha sido mejor de lo esperado, así como el crecimiento del PIB del segundo trimestre del año. Por otro lado, en Wall Street el Nasdaq 100 está subiendo medio punto porcentual y el sector tecnológico tiene un sólido comportamiento. A nivel macro el índice de confianza del consumidor ha sido peor de lo que se esperaba, mientras que el mercado inmobiliario sigue mostrando un deterioro importante.

Los rendimientos de la deuda se reducen, afectando al oro y la plata

Los rendimientos de la deuda se relajan en el día de hoy a nivel mundial, lo que alivia la presión para los estados y compañías endeudadas. Uno de los motivos podemos verlo en la caída de los precios del crudo, con el brent consolidándose por debajo de los 90$ el barril. Sin embargo, pensamos que se trata de un alto en el camino para los rendimientos de la deuda pública y creemos que seguirán su camino al alza.

Por contra, el oro y la plata han corregido, así como el bitcoin ha perdido fuerza. La caída de los rendimientos ha cortado la racha positiva porque esta venía de la negatividad sobre la inflación.