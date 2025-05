Pocos movimientos en los mercados bursátiles europeos en un día marcado por la presentación de resultados de Nvidia. El Ibex 35, que acumula una subida en el año del 23%, sólo es superado a nivel mundial por Polonia, que acumula ascensos del 29% desde el 1 de enero. Valores con mayores movimientos en el Ibex 35 Entre los valores que más están destacando al alza en el Ibex 35 en el arranque del día encontramos a las Socimis. Colonial y Merlin lideran la tabla del día del Ibex 35, ante la expectativa de recortes de tipos por parte del BCE. Colonial además ha aprobado su fusión con su filial gala SFL, estimando una senda de tres años de crecimiento con incremento de los ingresos en rentas de más de 150 millones de euros y un beneficio que se elevará un 33 % hasta 2028. Además, la compañía ha afirmado que pagará un dividendo de 0,30 euros por acción. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Un día más las acciones de los bancos siguen al alza, en esta ocasión liderada por Sabadell. El Ministerio de Economía ha elevado el estudio de la opa de BBVA sobre la entidad catalana al Consejo de Ministros, que tiene ahora un mes para imponer requisitos adicionales a los que fijó la Autoridad de Competencia. Por otro lado, IAG sigue marcando hitos. En la sesión de hoy está superando el nivel clave de los 4 euros por acción. Después de todo lo vivido durante y tras la pandemia, parece que las aerolíneas comienzan a ser populares de nuevo entre muchos inversores. De hecho, la aerolínea española acaba de anunciar su entrada en el MSCI World. Esto supone un espaldarazo a la cotización ya que parte de los fondos pasivos y ETFs tendrán que comprar acciones para incluirlas en sus respectivos productos, suponiendo una presión al alza. Entre los valores que más sufren encontramos a las utilities, lastradas por la subida en la rentabilidad de los bonos, y el optimismo reciente de los mercados. La defensa y los bonos de Japón como protagonistas Más allá del Ibex 35, también vemos fuertes subidas en el sector de la defensa en Europa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, ha pedido a los aliados occidentales que aporten alrededor de 30.000 millones de dólares antes de fin de año para impulsar la producción de armas nacionales y detener el avance de Rusia, lo cual está impulsando a las empresas del sector. Las acciones asiáticas revirtieron sus subidas previas y acabaron bajando. Los vencimientos de los bonos más largos tuvieron fuertes movimientos. La subasta de bonos a 40 años en Japón generó su menor demanda desde julio, lo cual vuelve a incrementar las dudas sobre la situación actual del país nipón. Los rendimientos japoneses, particularmente en el tramo más largo de la curva, han estado subiendo a medida que el Banco de Japón reduce sus compras de bonos, mientras que las aseguradoras de vida no logran cubrir esa brecha. Hoy presenta sus cuentas Nvidia Respecto a los resultados de Nvidia de esta noche, los mercados esperan un movimiento de hasta un 8% tras la publicación. Aunque el mercado no le está dando la misma importancia que otras presentaciones anteriores de la compañía, lo cierto es que sus resultados ofrecerán un nueva actualización sobre la salud del sector que ha impulsado a los selectivos americanos en los últimos años.

