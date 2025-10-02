El Ibex consolida los 15.500 puntos con Solaria e Indra al alza

Tímidas caídas en el Ibex 35 consolidando los 15.500 puntos a la espera de nuevos catalizadores en los próximos días que le ayuden a alcanzar los 16.000 puntos. El selectivo nacional ha cerrado la jornada descolgado de sus homólogos europeos ante la falta de compañías ligadas al sector tecnológico, que han ayudado al avance de otros índices como el Dax Alemán o el Cac Francés.



Entre los valores más destacados del día en el Ibex 35 volvemos a encontrar a Solaria. La empresa de energía renovable continúa extendiendo su particular rally alcista, después de haber estado 12 sesiones consecutivas a la baja. Los buenos resultados, su posición estratégica en los centros de datos, y el cierre de los cortos están justificando su alta volatilidad. Los inversores, eso sí, tienen que estar atentos a los futuros movimientos tanto al alza como a la baja en el valor.



A su zaga se sitúa Indra, con fuertes subidas ante una serie de noticias corporativas como el cambio en el consejo, la presentación de novedosas soluciones en el campo de los drones y radares, y el respaldo que recibe el sector por parte de diversas casas de análisis.



Por otro lado, la constructora ACS también repunta después de que se haya conocido que la compañía está ganando fuertes contratos para el desarrollo de infraestructura militar.



En el lado opuesto se encuentran la amplia mayoría de utilities ante el avance en la rentabilidad de los bonos, la caída de los bancos, en una jornada en la que Sabadell aventaja a BBVA y de Repsol que vuelve a sufrir el lastre del precio del petróleo.

Las tecnológicas disparan a EEUU

Wall Street sigue cotizando al alza a pesar del cierre de gobierno, rompiendo nuevos máximos históricos. Las acciones tecnológicas siguen superando nuevos hitos, en un día histórico que ha catapultado a OpenAI a la categoría de startup más valiosa del mundo, con una valoración de 500.000 millones dólares, lo que refuerza el optimismo sobre la inteligencia artificial. Las altas valoraciones siguen siendo uno de los principales riesgos del mercado, pero la expectativa de sus futuros ingresos todavía justifica su rally actual. En el ámbito corporativo, Tesla ha sufrido una enorme volatilidad, después de informar de unas cifras de ventas mejores de lo esperado, pero el sector ofrece muchas dudas sobre su crecimiento a futuro después de vencer las ayudas fiscales en EEUU.



En el mercado de deuda se mantiene la calma, con pocos movimientos en los rendimientos de los bonos, pendientes de las consecuencias del cierre administrativo en Estados Unidos. Ante la inestabilidad actual y el retraso en las publicaciones de los datos económicos hasta que se llegue a un acuerdo entre ambos partidos, la Reserva Federal seguirá recortando los tipos de interés sin salirse del calendario establecido en el diagrama de puntos.



En el resto de mercados asistimos a una jornada de recogida de beneficios en las materias primas. El oro y la plata reciben correcciones después de las fuertes subidas del último trimestre, y el indio de la Semana Dorada en China, que podría limitar la demanda del gigante asiático.