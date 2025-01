El Ibex35 mantiene los 11.800 puntos

La jornada ha transcurrido con caídas generalizadas en los principales índices globales, en un contexto donde los bonos experimentan un alza a un ritmo poco habitual en los últimos años. El Ibex 35 también refleja estas caídas, aunque logra mantenerse en torno a los 11.800 puntos gracias al buen desempeño del sector bancario. Entidades como Sabadell, CaixaBank y Bankinter lideran las subidas del día, influenciadas por la expectativa de que el Banco Central Europeo (BCE), encabezado por Christine Lagarde, realice menos recortes de los previstos. Asimismo, el aumento en el rendimiento de los bonos beneficia a la banca, mientras afecta negativamente a empresas con altos niveles de deuda, como Grifols, Cellnex y Fluidra. Sectores como el turismo y el consumo discrecional también sienten presión a la baja. No obstante, las mayores pérdidas recaen sobre las compañías de energías renovables, particularmente las eólicas, castigadas por las amenazas de Trump contra el sector. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los bonos de Reino Unido suben a sus máximos de 2008 En Europa, destaca el incremento en los rendimientos de los bonos británicos, que alcanzan máximos desde 2008. Sin embargo, esta subida se acompaña de una depreciación significativa de la libra esterlina, reflejando el nerviosismo y la desconfianza de los inversores respecto a la capacidad del Reino Unido para financiar sus planes de gasto, especialmente mientras el Banco de Inglaterra adopta un enfoque más cauteloso respecto a futuros recortes de tasas. En Wall Street, los movimientos son moderados mientras el mercado espera datos de empleo clave. Se estima un aumento de 163.000 nóminas en diciembre, frente a las 227.000 de noviembre. Los inversores prevén que el S&P 500 podría oscilar en torno al 1,2% tras conocerse estos datos, mientras el bono a 10 años roza el 5%. Aunque las recientes caídas en acciones y bonos podrían agravarse ante mayores expectativas de inflación y subidas de tipos, no se espera que alcancen la magnitud de las registradas en 2022, el peor año para los mercados desde la crisis financiera global. Entre las empresas tecnológicas, IonQ y otras relacionadas con la computación cuántica caen tras declaraciones del CEO de Nvidia, Jensen Huang, indicando que los avances útiles en este campo podrían tardar décadas en materializarse. En el mercado asiático, la atención se centra en el inicio de año en China. El pesimismo entre los inversores en bonos gubernamentales chinos alcanza niveles históricos, con algunos apostando por un escenario deflacionario similar al de Japón en los años 90. Los rendimientos de los bonos chinos han caído por debajo de los niveles registrados durante la crisis financiera de 2008 y la pandemia de Covid-19, lo que refleja el temor de que las autoridades no consigan evitar una crisis económica prolongada en la segunda mayor economía del mundo. El euro dólar de nuevo en mínimos de dos años Por otro lado, el euro continúa debilitándose, alcanzando mínimos de los últimos dos años, debido a los decepcionantes datos macroeconómicos en Alemania. Las materias primas también se ven afectadas por el fortalecimiento del dólar, lo que interrumpe el repunte del petróleo. Sin embargo, el oro se beneficia del clima de incertidumbre y volatilidad, consolidándose como un refugio seguro para los inversores.



