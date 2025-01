El Ibex35 retoma las caídas por el lastre de los bancos

Sesión de consolidación en los principales índices europeos, después de las fuertes subidas de ayer, que han permitido al Ibex 35 volver a tener en el punto de mira los 11.800 puntos. Los inversores siguen lidiando con las posibles medidas proteccionistas que quiere implantar Donald Trump, después de que desmintiera una noticia publicada ayer en EEUU, que indicaba que moderaría sus promesas de interponer altos aranceles generalizados cuando vuelva a la Casa Blanca. Empresas con mayores movimientos en el Ibex En el arranque de la jornada en el selectivo nacional, los bancos que ayer fueron los más beneficiados debido a su comportamiento cíclico, están siendo los más perjudicados, con caídas cercanas al 1%. Tampoco está ayudando el comporamiento de Repsol, que pierde cerca del 1% debido a las caídas en el precio del petróleo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, las subidas en las utilities y Socimis, están compensando esas correcciones. La caída en la rentabilidad de los bonos, está ayudando al impulso alcista de estas compañías, debido a sus altos niveles de endeudamiento y sus atractivos dividendos. En estos momentos, Merlin lidera las subidas del día, con un impulso en sus acciones del 3%. Otra de las empresas que mejor comportamiento está obteniendo en este arranque de ejercicio es Indra, que sube gracias a los nuevos contratos generados por las empresas del sector en apoyo a la guerra de Ucrania, en un momento en el que se empieza a descontar que los países de la OTAN tendrán que incrementar el gasto en defensa, lo cual puede ayudarle a generar nuevos contratos en España, que de momento es de los países que menos dinero gasta en proporción al PIB en defensa de los miembros de la OTAN.



