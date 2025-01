El Ibex35 salva los 11.800 puntos

La sesión en los mercados bursátiles internacionales se ha caracterizado por altibajos, con un impacto destacado en el Ibex 35, que ha logrado mantener los 11.800 puntos pese a las correcciones en algunas de sus principales empresas. Grandes nombres como ACS, Inditex, Telefónica y Repsol han registrado retrocesos, limitando las posibilidades de crecimiento del índice. Sin embargo, las compañías del sector eléctrico han logrado amortiguar estas caídas, gracias a que los datos de inflación, aunque muestran un leve aumento por el encarecimiento de la energía, han sido acordes con las expectativas. Esto refuerza las previsiones de que el BCE pueda continuar recortando tipos de interés en los próximos meses. Entre los valores más destacados de la jornada figuran Merlin Properties, impulsada por un análisis favorable sobre las perspectivas del sector inmobiliario, e IAG, que ha empezado a recuperar terreno tras sufrir por la subida del precio del petróleo. También sobresale Indra, que se beneficia del contexto de aumento en los presupuestos de defensa por parte de los países de la OTAN, en línea con la guerra en Ucrania. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En España, ha llamado la atención la emisión de letras del Tesoro a 6 y 12 meses, con las primeras alcanzando el tipo más bajo en dos años. Desde que el BCE comenzó a reducir los tipos en junio de 2024, las rentabilidades de la deuda han disminuido gradualmente, tendencia que se espera continúe. No obstante, los inversores deben ser cautelosos con los vencimientos cortos debido al riesgo de reinversión, considerándose los plazos más largos como una alternativa viabl Wall Street y mercados globales En Estados Unidos, los datos económicos han puesto en duda una posible bajada de tipos por parte de la Reserva Federal antes de junio. Las cifras sobre ofertas de empleo y el sector servicios han superado las expectativas, fortaleciendo al dólar y llevando el rendimiento de los bonos al 4,7%. Este contexto ha generado presión sobre las acciones, especialmente las tecnológicas. Nvidia, a pesar de alcanzar máximos históricos tras avances en inteligencia artificial, ha experimentado una corrección significativa. En Europa, los mercados han mostrado ligeras subidas, especialmente en aquellos índices menos expuestos al sector bancario. Empresas del sector energético y de lujo han registrado avances, recuperándose de un inicio de año débil debido a los decepcionantes datos de China. El petróleo continúa su escalada El dólar sigue fuerte, aunque sin afectar significativamente a las materias primas. El petróleo mantiene su tendencia alcista, con el Brent superando los 77 dólares por barril debido a un invierno más frío de lo habitual y posibles recortes de producción por parte de la OPEP. Los metales preciosos como el oro y la plata también han subido, mientras que el Bitcoin se sitúa entre los grandes perjudicados, cayendo por debajo de los 100.000 dólares.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.