El Ibex35 se atasca en los 12,000 puntos

En la última sesión de la semana, el Ibex se aleja de los 12,000 puntos, a pesar del buen desempeño de las empresas con mayor exposición al mercado chino. La actitud más conciliadora de Trump hacia China ha favorecido especialmente a compañías del sector del lujo, como Puig, y a las acereras, como Acerinox y ArcelorMittal, que han destacado con sólidos avances. El sector bancario también ha registrado un comportamiento positivo, con el Santander liderando el grupo gracias a la fortaleza del real brasileño. Por el contrario, entre las empresas más perjudicadas se encuentra Indra, que avanza en las negociaciones para adquirir Hispasat a Redeia, así como las utilities, que se ven afectadas por el aumento en los rendimientos de los bonos. Asimismo, las empresas relacionadas con el turismo muestran cierta inestabilidad, presionadas por el encarecimiento del petróleo. Los comentarios de Donald Trump siguen impulsando al mercado En Wall Street, los movimientos son discretos. Hasta el momento, ninguna de las recientes declaraciones o acciones de Donald Trump ha generado reacciones negativas en los mercados financieros, lo que ha contribuido a un creciente optimismo entre los inversores. Esto se traduce en inversiones récord en los índices bursátiles. Además, el discurso de Trump en Davos, donde reiteró su intención de presionar por tasas de interés más bajas y mencionó la importancia de reducir el precio del petróleo, continúa teniendo un impacto positivo en los mercados. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tras un 2024 desafiante, los índices europeos siguen una tendencia alcista, respaldados por expectativas de recortes de tipos de interés, valoraciones atractivas y el tono conciliador de Trump. Sectores como el de defensa, impulsados por las demandas de Trump para aumentar el gasto militar, y el de lujo, beneficiado por el mayor optimismo en China, han liderado las subidas. Además, Novo Nordisk ha registrado un alza de dos dígitos tras anunciar resultados favorables de su tratamiento contra la obesidad, consolidándose como la empresa europea más valiosa por capitalización. En otros mercados, el Banco de Japón ha elevado los tipos de interés al nivel más alto desde 2008, basándose en proyecciones de mayor inflación. Esto ha reforzado la apreciación del yen, ante la expectativa de incrementos graduales de tipos de interés, posiblemente cada seis meses, mientras el yen se mantenga estable. El Euro recupera terreno perdido En el mercado de divisas, el euro está cerrando su mejor semana en más de un año, fortaleciéndose cerca de un 2% frente al dólar, su mayor subida desde julio de 2023. Esto se debe a una reducción en las expectativas de recortes de tipos en Europa y al menor temor por los aranceles estadounidenses. En paralelo, el dólar experimenta su peor semana en 14 meses. Estas caídas del dólar han beneficiado a las materias primas. El oro alcanza nuevos máximos históricos, mientras el petróleo concluye una semana volátil tras las exigencias de Trump a la OPEP para reducir los precios del crudo y priorizar la caída en el costo del barril.

