El índice China A50 sube un 2,5% y pone a prueba los máximos del año 📈 Acciones chinas al alza

Los índices bursátiles chinos están subiendo impulsados por una ola de optimismo en los mercados globales, la debilidad del dólar estadounidense (lo que incrementa el interés en los mercados emergentes), fuertes avances en el sector tecnológico y un panorama positivo de flujos de capital. Las acciones del gigante de semiconductores SMIC se dispararon casi un 10% hoy en la bolsa china; además, crece el interés en empresas chinas que están experimentando con inteligencia artificial. Un punto clave es que las relaciones entre EE. UU. y China parecen más equilibradas, lo que lleva a los inversores a considerar actualmente el riesgo geopolítico como "limitado". Los ADRs de empresas chinas listadas en EE. UU. muestran un sólido desempeño: las acciones de Alibaba y Baidu avanzan más de un 4%, en contraste con el temor de hace poco tiempo sobre una posible exclusión de las compañías chinas de las bolsas estadounidenses.

