lee mas
Invertir implica riesgos.
Invertir implica riesgos.

El índice China A50 sube un 2,5% y pone a prueba los máximos del año 📈 Acciones chinas al alza

21:06 22 de agosto de 2025

Los índices bursátiles chinos están subiendo impulsados por una ola de optimismo en los mercados globales, la debilidad del dólar estadounidense (lo que incrementa el interés en los mercados emergentes), fuertes avances en el sector tecnológico y un panorama positivo de flujos de capital. Las acciones del gigante de semiconductores SMIC se dispararon casi un 10% hoy en la bolsa china; además, crece el interés en empresas chinas que están experimentando con inteligencia artificial.

Un punto clave es que las relaciones entre EE. UU. y China parecen más equilibradas, lo que lleva a los inversores a considerar actualmente el riesgo geopolítico como “limitado”. Los ADRs de empresas chinas listadas en EE. UU. muestran un sólido desempeño: las acciones de Alibaba y Baidu avanzan más de un 4%, en contraste con el temor de hace poco tiempo sobre una posible exclusión de las compañías chinas de las bolsas estadounidenses.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.

Compartir:
Volver

Noticias de Mercado

22.08.2025
21:15

Jackson Hole dovish impulsa al euro y al oro

Los índices de Estados Unidos vivieron una jornada de fuertes ganancias tras el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole, que fue interpretado...

 18:14

3 mercados a seguir la próxima semana (22.08.2025)

Uno de los eventos clave para los mercados financieros globales, el Simposio Económico de Jackson Hole, ya ha quedado atrás. El presidente...

 17:31

El Ibex 35 se despide de la semana con fuerza

El Ibex 35 y las bolsas mundiales se animan en la última sesión de la semana para maquillar el comportamiento errático que habían...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de Clientes de todo el mundo

Hazte cliente Descarga la app Descarga la app