A pesar de un contexto económico y de mercado que no invita al optimismo, Wall Street abre la última sesión de la semana con un ánimo de optimismo (muy) cauteloso. Esto puede deberse principalmente a las lecturas extremadamente importantes de la economía estadounidense, que pueden distraer temporalmente la atención del mercado. El Nasdaq 100 es el que más sube, con los futuros del índice tecnológico avanzando un 0,3%.

Sin embargo, el debate y la especulación del mercado siguen centrados en el conflicto en el Estrecho de Ormuz y en el mercado del petróleo. En las últimas horas ha aparecido información relevante en la esfera pública.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha suspendido la aplicación de sanciones contra parte de las exportaciones de petróleo de Rusia, se ha emitido una licencia temporal para que entidades de servicios involucradas en el transporte y comercio de petróleo ya cargado en barcos puedan operar.

Al mismo tiempo, generan preocupación las declaraciones del CEO de la bolsa CME, quien afirma que la supuesta idea del gobierno estadounidense de manipular instrumentos derivados para bajar el precio del petróleo sería una “catástrofe bíblica”.

Datos macroeconómicos

La inflación Core PCE subió al 3,1% interanual . Está en línea con lo esperado, pero sigue siendo un aumento y permanece claramente por encima del objetivo de la Fed.

La medida general mostró un mejor comportamiento, con el crecimiento de precios desacelerándose al 2,8% .

El crecimiento del PIB trimestral fue la mitad de lo esperado : solo 0,7% frente al 1,4% previsto.

El escenario de economía debilitándose también se ve respaldado por los pedidos de bienes duraderos, que mostraron un crecimiento del 0% .

Un PIB frío combinado con un PCE ligeramente más bajo permite a los participantes del mercado mantener la esperanza de recortes de tipos a pesar de la crisis en el Golfo Pérsico.

Cotización del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 está teniendo cada vez más dificultades no solo para volver a los canales alcistas previos, sino también —como puede verse— para mantener incluso los canales cada vez más amplios. La debilidad de la demanda es claramente visible. El mercado se acerca cada vez más a la EMA200, que es crucial para mantener el impulso alcista.

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