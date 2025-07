El índice dólar frena su caída

El índice dólar frena la caída de ayer, provocada por los comentarios contradictorios del gobierno estadounidense sobre el fin oficial de las negociaciones comerciales. La confianza se estabiliza gracias a las recientes declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien una vez más busca calmar los mercados en medio de las tensiones entre Trump y Powell. Scott Bessent calma los mercados Scott Bessent declaró que no ve "ninguna razón para que Powell deba dimitir [como presidente de la Reserva Federal]". Con esto, el secretario del Tesoro suavizó el tono de las sugerencias previas de que Powell debería revisar las operaciones de la Fed más allá de los asuntos monetarios. Estos comentarios se refieren a las acusaciones del gobierno de Trump de que el proyecto de renovación del edificio de la Reserva Federal era financieramente inviable. En los últimos días, la renovación ha generado controversia como posible motivo para que Trump despida a Powell, siempre que se haya cometido un delito. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Bessent también comentó sobre las negociaciones comerciales en curso con China, afirmando que han alcanzado un nuevo nivel. Según el secretario del Tesoro estadounidense, las conversaciones con Pekín podrían extenderse hasta el 12 de agosto y en los próximos días se anunciará una “serie de nuevos acuerdos comerciales”.

