El informe del mercado laboral pondrá a prueba al dólar y a Wall Street

Ha sido una semana relativamente tranquila en el terreno macroeconómico. Las revisiones de los índices PMI, el dato de inflación de Suiza o la decisión de tipos del Banco Nacional Checo apenas han generado movimientos relevantes entre los inversores.

Tampoco las referencias de JOLTS y ADP provocaron una volatilidad significativa en los mercados. En condiciones normales, ambos indicadores se consideran más bien un complemento del informe oficial de empleo estadounidense que una referencia capaz de mover por sí sola al mercado. En el caso de JOLTS, además, los datos se publican con un mes de retraso —esta semana conocimos las cifras correspondientes a junio y no a julio—, mientras que ADP ha perdido relevancia después de que, tras la pandemia, su correlación con las nóminas no agrícolas se redujera considerablemente.

Las siglas NFP ya han aparecido varias veces y no es casualidad. Las nóminas no agrícolas son, con diferencia, la referencia macroeconómica más importante de la semana y probablemente protagonizarán buena parte de los análisis durante la jornada de hoy.

El informe de empleo estadounidense se publica, como prácticamente todos los primeros viernes de cada mes, a las 14:30 hora peninsular española, y en esta ocasión no será diferente.

Su publicación debería eclipsar incluso los resultados empresariales que conoceremos antes de la apertura de Wall Street. La temporada ha perdido algo de intensidad después de que las grandes compañías presentaran sus cifras durante la primera parte de la semana. Hoy, las publicaciones de Under Armour, Take-Two Interactive y Wendy’s serán algunas de las más relevantes.

¿Qué debemos saber antes del NFP de julio?

La Reserva Federal tiene un doble mandato: estabilidad de precios y máximo empleo. Por ello, cualquier señal adicional de enfriamiento del mercado laboral estadounidense podría llevar a los inversores a descontar una trayectoria más acomodaticia para los tipos de interés en Estados Unidos.

Los datos de ADP y JOLTS publicados esta semana apuntaron parcialmente en esa dirección, ya que ambos quedaron por debajo de las expectativas del mercado. Sin embargo, conviene interpretar estas referencias con cautela. Como hemos señalado, ADP tiene actualmente una importancia secundaria a la hora de anticipar las nóminas no agrícolas, mientras que JOLTS refleja la situación del mercado laboral con un retraso considerable.

Será, por tanto, el NFP de julio el que permita conocer con mayor claridad si el mercado laboral estadounidense continúa resistiendo o comienza a mostrar señales más evidentes de desaceleración, una cuestión especialmente importante para las próximas decisiones de la Reserva Federal.

Figura 1: Nóminas no agrícolas (NFP) y componente de empleo del ISM PMI (2020-2026)

Fuente: XTB Research, 07.08.2026

Por su parte, los economistas han mostrado durante los últimos años una cierta tendencia a infravalorar la creación de empleo en Estados Unidos. En 35 de los últimos 50 meses, las nóminas no agrícolas terminaron superando las expectativas del mercado. Además, pese al débil dato de junio, cuando se crearon únicamente 57.000 empleos, la media móvil de tres meses continúa en niveles relativamente sólidos, alrededor de los 111.000 puestos de trabajo.

Principales datos macroeconómicos

Estados Unidos

Los datos publicados ayer fueron coherentes con un mercado laboral caracterizado por pocos despidos, pero también por un reducido ritmo de nuevas contrataciones, una situación que suele definirse como low fire-low hire.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se situaron en 199.000, por debajo de las expectativas, llevando también la media de cuatro semanas hasta ese nivel. Al mismo tiempo, el informe Challenger sobre despidos empresariales mostró una caída de los recortes de empleo previstos hasta 33.400, la cifra más baja desde julio de 2024.

República Checa

El Banco Nacional Checo mantuvo ayer los tipos de interés sin cambios en el 3,75%, tal y como esperaba el mercado. Sin embargo, después de la subida de tipos de junio, los inversores anticipaban que la institución mantuviera un discurso claramente restrictivo, especialmente ante el crecimiento de los salarios, la fortaleza del crédito y una inflación subyacente en los servicios que continúa mostrando resistencia alrededor del 3%.

La comparecencia del gobernador Ales Michl, sin embargo, adoptó un tono inesperadamente más acomodaticio. Michl dedicó especial atención a los riesgos de desaceleración económica, incluidos los derivados de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio. Como consecuencia, el mercado ha reducido sus expectativas de endurecimiento monetario y actualmente descuenta menos de una subida adicional de tipos hasta mediados de 2027.

Calendario macroeconómico del viernes

La jornada estará marcada principalmente por el informe de empleo estadounidense. A las 14:30 hora peninsular española conoceremos las nóminas no agrícolas de julio, para las que el consenso espera 85.000 nuevos empleos, frente a los 57.000 del mes anterior. A la misma hora se publicarán la tasa de desempleo, que se espera estable en el 4,2%, y el crecimiento salarial, con una previsión del 3,5% interanual.

Antes, a las 13:00, México publicará su inflación de julio, que podría moderarse desde el 3,4% hasta el 3,1%. También a las 14:30 conoceremos los salarios de Canadá y, posteriormente, a las 16:00, las expectativas de inflación a un año de los consumidores estadounidenses, después del 3,7% registrado anteriormente. Finalmente, a las 20:30 se publicará el informe de posicionamiento de la CFTC.

Resultados empresariales

Antes de la apertura de Wall Street presentarán resultados Canopy Growth, Under Armour, Oklo, Take-Two Interactive, Wendy's y Vistra. Después del cierre será el turno de Riot Platforms, Phunware, Globus Maritime y Sharplink.

Tres mercados a vigilar

Petróleo: los precios del petróleo y del gas vuelven a subir pese a los avances en las negociaciones entre Irán y Omán. En el marco del posible acuerdo para gestionar el estrecho de Ormuz, Irán pretende prohibir completamente el tránsito de buques estadounidenses e israelíes y establecer un nuevo sistema de tarifas que incluya costes relacionados con los seguros y el impacto medioambiental. Además, Teherán exige compensaciones especiales a los países considerados hostiles a cambio de recuperar el acceso a esta ruta marítima.

EUR/USD: el informe NFP será la principal referencia para el par de divisas. Un dato de empleo más fuerte de lo esperado podría favorecer nuevamente al dólar y llevar al EUR/USD por debajo de 1,15. Una continuación de las subidas del petróleo también podría proporcionar apoyo adicional a la moneda estadounidense.

US100: el NFP también será especialmente relevante para la renta variable estadounidense. Después de un comienzo de semana muy positivo, el índice ha devuelto parte de las ganancias obtenidas gracias a la recuperación del optimismo en torno al sector de los semiconductores. La reacción de los tipos de interés al informe de empleo podría determinar ahora el siguiente movimiento de las compañías tecnológicas.