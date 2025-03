El IPC francés en línea con las expectativas

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Francia se mantuvo en línea con las expectativas del mercado, mostrando una variación mensual del 0,2%. Estos datos reflejan una estabilización en la inflación, lo que sugiere que las presiones inflacionarias están bajo control en el corto plazo.

En cuanto al mercado de divisas, el par EUR/USD se ha mantenido plano tras la publicación de estos datos. Esto indica que los inversores ya habían descontado esta información, y no ha habido un impacto significativo en el sentimiento del mercado. El par sigue oscilando en torno al nivel de 1,0850, con una ligera consolidación en un rango estrecho.

08:45 - Datos del IPC francés de febrero

IPC mensual febrero: 0 % real vs. 0 % previsto vs. 0,2 % anterior

IPC interanual febrero: 0,8 % real vs. 0,8 % previsto vs. 0,8 % anterior

IPCA interanual final (feb): 0,1 % real vs. 0 % previsto vs. -0,2 % anterior

IPCA interanual final (feb): 0,9 % real vs. 0,9 % previsto vs. 0,9 % anterior