El mayor yacimiento de gas del planeta bajo amenaza

Conclusiones clave El mercado teme interrupciones de suministro, especialmente hacia Asia, tras un ataque a las instalaciones industriales de Asaluyeh.

Esta región es crucial para la producción del yacimiento South Pars, el mayor yacimiento de gas natural del mundo, que Irán comparte con Catar

Los precios del gas natural se dispararon tras los informes de la televisión estatal iraní sobre un ataque a instalaciones industriales en Asaluyeh. Esta región es crucial para la producción de South Pars, el mayor yacimiento de gas natural del mundo, que Irán comparte con Catar. Los inversores reaccionaron de inmediato con subidas de precios, temiendo posibles interrupciones en el suministro, especialmente hacia los mercados asiáticos. La magnitud del ataque y los posibles daños a la infraestructura aún no se conocen, pero el simple hecho de que haya sido confirmado ha incrementado la prima de riesgo en el sector energético. Como resultado, los futuros de gas en Estados Unidos y Europa subieron varios puntos porcentuales en poco tiempo, reflejando las tensiones geopolíticas en la región del Golfo Pérsico. A pesar de un breve rebote, los precios del gas natural siguen hoy bajo presión y caen casi un 3,3% en términos intradía.

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