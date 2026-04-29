El mercado aguanta la respiración: tecnología y Fed lo deciden todo

Jornada mixta en los principales selectivos mundiales, nuevamente condicionados por el comportamiento del sector tecnológico. Mientras Europa prolonga las caídas, Estados Unidos vuelve a acercarse a sus máximos históricos.

La batería de resultados del día ha penalizado el selectivo nacional. Dentro del sector bancario hoy ha sido el turno de Banco Santander, que ha mostrado un cierto avance del margen de intereses debido a un aumento del número de clientes, así como al incremento de la cartera crediticia. En general las cifras son positivas, aunque el crecimiento está entrando en una fase de normalización. De hecho, el aumento del beneficio neto se debe en parte a una reducción de costes, que si bien es positiva, no se valora por el mercado de la misma manera que un incremento en el margen de intereses.

Termina cotiza al alza Mapfre pese a que sus ingresos por primas ceden terreno por las fluctuaciones de las divisas, especialmente por el dólar. Sin embargo, se ve compensado por el incremento de dividendo y la fortaleza generalizada del modelo de negocio diversificado.

Entre las empresas más penalizadas situamos otras entidades como Iberdrola que confirma su perfil defensivo con resultados sólidos y mejora de previsiones. En conjunto mantiene un cambio estructural hacia redes reguladas y contratos a largo plazo lo cual le permite reducir la volatilidad y apoya un perfil de crecimiento más predecible, aunque a corto plazo persisten algunos vientos en contra operativos, a lo cual se añade la subida de hoy en los intereses de su deuda.

Sin embargo, quien más sufre el castigo de los mercados es Puig. La firma de lujo arranca el año con crecimiento inferior al resto del sector, aunque mantiene márgenes y destaca en Asia. Por su parte, Aena supera en ingresos pero acusa cierta presión en márgenes y menor tráfico con Oriente Medio, mientras que Solaria recurre a una ampliación de capital para financiar su crecimiento, en un contexto de elevada deuda.

La FED y las tecnológicas dirigen el mercado

En Wall Street los inversores se sitúan en una tensa calma a la espera de los acontecimientos que tendrán lugar en las próximas horas. Cuatro de las mayores empresas del país. —Alphabet, Amazon.com, Meta Platforms. y Microsoft. -- presentarán sus resultados tras el cierre de la bolsa. Si coinciden con la hora del trimestre anterior, todo se resolverá en apenas 80 segundos. Entre ellas representan el 18% de la capitalización bursátil del S&P 500, algo histórico. Además, son las cuatro empresas que más invierten en infraestructura informática de inteligencia artificial, lo que ha convertido a los fabricantes de chips y de dispositivos de almacenamiento de memoria en las inversiones más atractivas del momento.

Si a esto le sumamos la reunión de la FED, podemos estar ante un momento crítico para los mercados de cara a los próximos meses. Los elevados precios del petróleo, están aumentando las presiones inflacionarias, creando un entorno complejo para el organismo presidido por última vez por Jerome Powell. Por otro lado, si consideran que los costes de la energía son transitorios, estaríamos en el principio de un nuevo repunte adicional.

A pesar de la salida de Emiratos Árabes de la OPEP, el precio del barril sigue ascendiendo. Aunque a corto plazo su cotización esté dominada por la guerra en Irán y el escaso avance para el restablecimiento del tránsito del Estrecho de Ormuz, a largo plazo se podría generar una guerra de precios que presione a la baja su cotización.

Un día más, los metales sufren las consecuencias de la guerra. El dólar al alza, sumado a la subida del rendimiento de los bonos está penalizado en los últimos días al oro y la plata que sufren la venta continuada de bancos centrales y gobiernos para hacer frente al shock energético actual.