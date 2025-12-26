3 activos bursátiles a los que prestar atención

- El foco en el euro-dólar, la plata y el S&P 500
Al entrar en los últimos días de 2025 y principios de 2026, el cambio de año —típicamente un período de baja actividad— presenta un calendario económico sorprendentemente denso. Entre las publicaciones más destacadas se incluyen el informe semanal de inventarios de petróleo y las actas de la reunión de la Fed. Aunque la próxima semana coincide con el primer viernes del mes, el informe de nóminas no agrícolas (NFP) se ha retrasado. Con las principales bolsas cerradas el 31 de diciembre y el 1 de enero, los inversores seguirán atentos al par euro-dólar, a la plata y al desempeño del S&P 500.
Euro-dólar
Los próximos días traerán una serie de datos macroeconómicos estadounidenses : Las ventas de viviendas pendientes el lunes, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo el miércoles y los PMI manufactureros de diciembre, tanto para la Eurozona como para Estados Unidos, el viernes. Las actas de la última reunión de la Fed se han pospuesto una semana para no coincidir con los festivos navideños. Esta será una publicación crucial para el dólar estadounidense. El discurso tras la reciente decisión de la Fed fue ambiguo, marcado por una importante división entre los votantes, por un lado, y por pronósticos que justificaban nuevos recortes de tipos, por otro. Las actas podrían aclarar cuál de estas fuerzas dominará la valoración de la divisa.
Plata
La extrema incertidumbre geopolítica y un déficit estructural de oferta han posicionado a la plata como protagonista entre los activos bursátiles en 2025. Las perspectivas para fin de año son interesantes: Si bien algunos inversores podrían optar por la toma de beneficios, es probable que otros mantengan la agresiva tendencia alcista. Los datos estadounidenses y las actas de la Fed siguen siendo relevantes, pero la trayectoria de la plata podría verse más influenciada por las actualizaciones sobre las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia y por el bloqueo naval estadounidense a Venezuela.
S&P 500
El final de año se presenta optimista para el principal índice de referencia de la renta variable. Cabe destacar que el S&P 500 alcanzó nuevos máximos históricos este mismo miércoles, mientras que el Nasdaq 100, con una fuerte presencia tecnológica, continúa algo rezagado. La estacionalidad sigue siendo un factor clave, ya que la segunda quincena de diciembre ha favorecido históricamente a la renta variable estadounidense, y el mercado se acerca ahora a enero, estadísticamente uno de los meses con mayor rentabilidad total promedio.
