Peticiones de subsidio por desempleo por debajo de lo esperado

Conclusiones clave Los datos de desempleo de Estados Unidos sorprenden.

Los datos de desempleo de Estados Unidos resultaron mejores de lo esperado mensualmente, con una disminución de 224.000 a 214.000 solicitudes. También se registró una ligera disminución en el promedio de solicitudes de cuatro semanas. Peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: 214.000 (Previstas: 222.000; Anteriores: 224.000)

Solicitudes continuas de subsidio por desempleo: 1.923.000 (Anteriores: 1.897.000)

Promedio de solicitudes en 4 semanas: 216.750.000 (Anteriores: 217.500.00) El número de solicitudes repetidas/continuas, no obstante, aumentó notablemente, superando los 1,92 millones. Este es el nivel más alto desde 2021. Un análisis más detallado del informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), también permite observar que, si bien el número de solicitudes semanales está disminuyendo, el número de desempleados que reciben prestaciones está aumentando. Esta es solo una de las razones para sospechar que la calidad de los datos de la BLS está disminuyendo debido a la falta de datos y a una metodología deficiente, lo que podría resultar en una mayor receptividad a las lecturas del mercado laboral privado en el futuro. Cotización del euro-dólar Fuente: Plataforma de XTB

