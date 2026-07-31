El mercado reduce las expectativas de subida de tipos

La sesión del viernes sobre el euro-dólar se centra en la evaluación continua por parte del mercado de la reunión de la Reserva Federal del miércoles y de los últimos datos macroeconómicos de Estados Unidos. El mercado asume cada vez más que la Fed no se apresurará a aplicar nuevas subidas de tipos, aunque los datos recientes siguen mostrando que la economía estadounidense mantiene una resistencia relativa.

La decisión de la Fed del miércoles no supuso ningún cambio en los tipos de interés, pero la comunicación del banco central fue más importante que la propia decisión. Kevin Warsh destacó que la Fed debe mantener la cautela y que no puede declarar una victoria sobre la inflación demasiado pronto. Al mismo tiempo, la ausencia de una señal clara que apuntara a la necesidad de un mayor endurecimiento de la política monetaria fue interpretada por el mercado como una confirmación de que el actual ciclo de subidas de tipos podría estar cerca de su final.

Antes de la reunión, los precios del mercado reflejaban la posibilidad de dos subidas adicionales de tipos este año. Este escenario es ahora mucho menos probable, lo que elimina una de las principales fuentes de apoyo para el dólar estadounidense.

Otro factor que está afectando a la moneda estadounidense fueron los datos macroeconómicos publicados ayer. El crecimiento del PIB de Estados Unidos se está desacelerando, la inflación medida por el PCE está disminuyendo gradualmente, aunque todavía se mantiene elevada, mientras que el mercado laboral continúa mostrando una fuerte resistencia. La publicación de hoy del IPC de la zona euro será otra señal importante para las futuras decisiones del Banco Central Europeo.

El euro-dólar se encuentra actualmente atrapado entre dos narrativas opuestas. Por un lado, la reducción de las expectativas de nuevas subidas de tipos por parte de la Fed está ejerciendo presión sobre el dólar. Por otro lado, la economía estadounidense sigue mostrando un comportamiento relativamente sólido, lo que permite a la Fed mantener una postura restrictiva. En el lado del euro, el mercado espera confirmación de que la inflación en Europa seguirá disminuyendo y de que el BCE tendrá margen para comenzar a flexibilizar su política monetaria.

Cotización del euro-dólar

Fuente: xStation5

Factores que actualmente están influyendo en el euro-dólar

La Fed se acerca al final del ciclo de subidas de tipos

El acontecimiento más importante para el mercado de divisas en los últimos días fue la reunión de la Reserva Federal. La decisión de mantener los tipos de interés sin cambios era ampliamente esperada, por lo que la atención principal se centró en la comunicación del banco central.

Kevin Warsh no reforzó las expectativas de nuevas subidas de tipos de interés. La Fed sigue haciendo hincapié en la necesidad de actuar con cautela en su lucha contra la inflación, pero al mismo tiempo no está señalando que nuevas subidas del coste de financiación sean actualmente el escenario principal.

Esto supone un cambio significativo respecto a la situación previa a la reunión. Anteriormente, el mercado descontaba la posibilidad de nuevas subidas de tipos mientras la inflación se mantenía elevada y la economía estadounidense seguía mostrando una considerable resistencia. Esas expectativas se han reducido claramente.

Para el dólar, esto implica la pérdida de parte del apoyo derivado de la perspectiva de nuevas subidas de tipos de interés. Sin embargo, esto no significa automáticamente el inicio de una tendencia bajista sostenida para la moneda estadounidense. La Fed seguirá reaccionando a los datos que vayan llegando, y una inflación persistente mantiene abierta la posibilidad de que los tipos permanezcan más altos durante más tiempo.

Los datos de EE. UU. apuntan a una desaceleración, pero la economía mantiene su resistencia

Las últimas publicaciones macroeconómicas ofrecen una imagen cada vez más compleja de la economía estadounidense.

El crecimiento del PIB se está desacelerando gradualmente, lo que refleja el impacto de las anteriores subidas de tipos y de unas condiciones financieras más restrictivas. Un menor impulso económico reduce el margen para aplicar un mayor endurecimiento monetario.

Al mismo tiempo, la inflación PCE, uno de los indicadores más importantes para la Reserva Federal, sigue situándose por encima de los niveles considerados compatibles con el objetivo del banco central. No obstante, la tendencia es positiva, ya que las presiones sobre los precios están disminuyendo gradualmente.

El principal argumento a favor de que la Fed mantenga una postura cautelosa sigue siendo el mercado laboral. A pesar de los elevados tipos de interés, las condiciones de empleo continúan siendo relativamente sólidas y el gasto de los consumidores estadounidenses sigue mostrando resistencia.

Para el dólar, esto genera un panorama mixto. Un crecimiento más lento y una inflación en descenso no respaldan la idea de un nuevo ciclo de subidas de tipos, pero la resistencia de la economía permite a la Fed mantener los tipos elevados durante un periodo prolongado.

La inflación de la zona euro como prueba clave para el BCE

En el lado del euro, el acontecimiento clave sigue siendo la publicación de hoy del IPC de la zona euro.

El mercado se centrará no solo en el nivel de inflación, sino también en el ritmo de moderación de los precios. Para el BCE, la cuestión principal es si la inflación está disminuyendo lo suficientemente rápido como para permitir al banco central comenzar a flexibilizar la política monetaria en el futuro.

Si los datos muestran que la inflación sigue siendo persistente, especialmente en el sector servicios, esto podría reducir las expectativas de recortes rápidos de tipos en Europa. Este escenario proporcionaría apoyo al euro.

Por otro lado, una caída más pronunciada de la inflación aumentaría las expectativas de que el BCE dispone de mayor margen para reducir los tipos de interés. En ese caso, la ventaja derivada del diferencial de tipos podría volver a favorecer al dólar.

Los rendimientos de los bonos siguen siendo clave para el dólar

A pesar del cambio en las expectativas sobre la Fed, los rendimientos de los bonos estadounidenses siguen siendo un factor muy importante para el mercado de divisas.

Una caída de la inflación por sí sola no implica necesariamente un debilitamiento duradero del dólar. Si la Fed mantiene los tipos de interés elevados durante más tiempo, los activos denominados en dólares pueden seguir siendo atractivos.

Por este motivo, el mercado no solo está pendiente de los datos económicos, sino también de cómo responden los bancos centrales a esos acontecimientos. La cuestión clave será la rapidez con la que cambien las expectativas sobre las futuras trayectorias de política monetaria de la Fed y del BCE.

El euro-dólar espera el próximo catalizador

La situación actual del euro-dólar refleja un enfrentamiento entre dos escenarios diferentes.

La Fed ha señalado que el margen para nuevas subidas de tipos es cada vez más limitado, lo que resulta negativo para el dólar. Al mismo tiempo, la economía estadounidense mantiene una resistencia relativa y el mercado laboral todavía no ofrece argumentos sólidos para recortes rápidos de tipos.

Para el euro, los datos de inflación y las futuras decisiones del BCE seguirán siendo determinantes. Si la inflación en Europa disminuye más lentamente de lo esperado por el mercado, el euro podría recibir apoyo. Si el proceso de desinflación se acelera, la presión sobre la moneda común podría aumentar.

Por tanto, el EUR/USD sigue siendo principalmente un reflejo de las diferencias entre las expectativas de política monetaria. Para el mercado, la cuestión clave ya no es únicamente el nivel actual de inflación, sino qué banco central tendrá mayor margen para mantener una postura restrictiva durante más tiempo.

Conclusiones