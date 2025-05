El Nasdaq 100 apunta a subidas

El Nasdaq 100, se anota leves subidas en el mercado de futuros tras los resultados dispares del jueves de los gigantes tecnológicos. La confianza del mercado mejoró significativamente tras conocerse la noticia de que China y Estados Unidos están abriendo la puerta a negociaciones arancelarias, lo que podría aliviar la creciente tensión comercial entre las dos mayores economías del mundo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los resultados de Apple y Amazon lastran al Nasdaq 100 Amazon y Apple publicaron resultados trimestrales mejores de lo esperado, pero ambas acciones se vieron presionadas por las advertencias de las compañías sobre el impacto de los aranceles en su rendimiento futuro. Amazon aumentó sus ingresos un 9%, alcanzando los 155.670 millones de dólares, con un aumento interanual del 64% en los beneficios por acción (BPA), mientras que Apple reportó un aumento del 5% en sus ingresos, alcanzando los 95.400 millones de dólares. Sin embargo, ambos gigantes tecnológicos emitieron advertencias sobre el impacto de los aranceles, y Apple estimó específicamente un impacto de 900 millones de dólares en sus costos para el próximo trimestre. Las preocupaciones arancelarias lastran las perspectivas El CEO de Amazon, Andy Jassy, ​​destacó la incertidumbre en torno a las políticas arancelarias del presidente Trump durante la presentación de resultados, afirmando que es "difícil predecir dónde y cuándo se asentarán". Las previsiones del gigante del comercio electrónico para el segundo trimestre reflejaron esta incertidumbre, con proyecciones de ingresos operativos por debajo de las expectativas de Wall Street. De igual manera, el CEO de Apple, Tim Cook, advirtió sobre las dificultades para realizar pronósticos posteriores a junio debido a la incertidumbre sobre la política comercial, a pesar de haber reportado ventas de iPhone superiores a las esperadas, con 46.800 millones de dólares. China señala posibles negociaciones comerciales La confianza del mercado recibió un impulso significativo después de que el Ministerio de Comercio de China anunciara que estaba evaluando posibles negociaciones comerciales con Estados Unidos. Esto marca el primer paso hacia una posible reducción de los aranceles recíprocos que se han intensificado en las últimas semanas. El comunicado señala que funcionarios estadounidenses han tomado la iniciativa de transmitir información a China en varias ocasiones a través de las partes pertinentes, con la esperanza de dialogar. Análisis técnico del Nasdaq 100 El Nasdaq 100 cotiza cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, una zona de resistencia clave. Los alcistas intentarán volver a probar las medias móviles simples (SMA) de 200 y 100 días, mientras que los bajistas probablemente buscarán una ruptura por debajo de 19.195, un nivel que previamente desencadenó una tendencia alcista, con un objetivo cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. El RSI se mantiene por encima de la marca de 48,5, un nivel que históricamente ha indicado un retorno al impulso alcista al romperse. Mientras tanto, el MACD se está ampliando, lo que indica un creciente impulso alcista. Fuente: Plataforma de XTB

