El Nasdaq 100 baja un 2%

Las Magníficas 7 caen con fuerza ante la subida de los bonos Sesión con fuertes caídas en Wall Street, que como suele ser habitual cuando hay poco volumen, como en esta época del año, tienden a incrementar los movimientos. El S&P 500 está bajando cerca del 1,3% y el Nasdaq 100 el 2%. Todas las empresas de megacapitalizaciones están sufriendo fuertes pérdidas. Por ejemplo, Tesla y Nvidia caen más del 3%. Esto se produce después de que las acciones tecnológicas, denominadas las "Siete Magníficas", representen más de la mitad del rendimiento del índice de referencia bursátil estadounidense en 2024. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Uno de los motivos que está provocando estas caídas es la subida en la rentabilidad de los bonos. La venta masiva de bonos, está ejerciendo presión sobre las acciones provocando un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El rendimiento de referencia a 10 años rondaba un máximo de siete meses, con un alza de 2 puntos básicos hasta el 4,60%, mientras que el rendimiento a 2 años a corto plazo subió casi 1 punto básico hasta el 4,34%. Otro de los motivos que han llevado a estas caídas han sido los datos de los inventarios mayoristas de Estados Unidos, que han disminuido inesperadamente un 0,2%, contrariamente al aumento previsto del 0,1%, lo que indica una rotación más rápida de los bienes y una posible mayor demanda de los consumidores. Si bien esta caída podría ser alcista para el dólar, también genera inquietudes sobre la eficiencia de la cadena de suministro y su impacto más amplio en la economía. Empresas con fuertes movimientos en el Nasdaq 100 Las empresas Amedisys (AMED.US) y UnitedHealth (UNH.US) han extendido la fecha límite para su fusión de $3.3 mil millones hasta 2025, después de los desafíos legales del Departamento de Justicia de los EE. UU. y varios estados, que están preocupados por que el acuerdo pueda reducir la competencia en el mercado de servicios de salud a domicilio. La extensión otorga a las compañías hasta 10 días después de la decisión final del tribunal o el 31 de diciembre de 2025 para cerrar el acuerdo, e incluye una tarifa de interrupción regulatoria de hasta $325 millones si las desinversiones de activos requeridas no se realizan antes del 1 de mayo. A pesar del escrutinio, las acciones de Amedisys suben un 4,15% al ​​comienzo de la sesión. Otra empresa con fuertes movimientos es Arena Group Holdings, la empresa de medios de comunicación ha recibido la aprobación de su plan para recuperar el cumplimiento de los estándares de cotización de NYSE American, con una fecha límite para lograr el cumplimiento total en abril de 2026. El propietario de marcas de medios como TheStreet y Parade Media, se enfrentaba a desafíos para cumplir con los requisitos de capital social, pero ha mostrado un fuerte crecimiento de los ingresos del 45% durante el año pasado. Las acciones de Arena Group están subiendo un 9%. Por su lado, BioNTech (BNTX.US), llegó a dos acuerdos sobre los pagos de los royalties relacionados con su vacuna COVID-19, acordando pagar $ 791,5 millones a los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. (NIH) y $ 467 millones a la Universidad de Pensilvania (Penn). Estos pagos resuelven un aviso de incumplimiento del NIH y una demanda de Penn, que afirmaba que BioNTech pagó royalties inferiores a las reales por utilizar tecnología de ARNm fundamental. Los acuerdos incluyen un acuerdo de licencia revisado y un entendimiento de que Pfizer reembolsará a BioNTech una parte de las regalías, pero la empresa no admitió ninguna responsabilidad. BioNTech ha subido actualmente un 0,6%.



