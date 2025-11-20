🚨 El NASDAQ 100 borra todas las alzas del día

El NASDAQ 100 revierte las eufóricas alzas iniciales tras los resultados de Nvidia y actualmente registra una caída en términos intradía. A pesar de los sólidos informes y de los aumentos en los precios objetivo para la compañía, el sentimiento del mercado se torna más cauteloso debido a las advertencias sobre valoraciones recalentadas y el riesgo potencial de caídas pronunciadas. Lisa Cook, de la Reserva Federal, advirtió que las valoraciones elevadas de las acciones, los bonos corporativos, el sector inmobiliario y los préstamos apalancados incrementan el riesgo de descensos bruscos en los mercados, aunque el sistema financiero sigue mostrando resiliencia. Ray Dalio, por su parte, afirma que los mercados pueden estar cotizando en niveles relativamente altos, pero subraya que no es necesariamente imprescindible deshacer posiciones de inmediato; en su opinión, la diversificación de cartera es esencial en todo momento. El informe laboral de septiembre mostró que la economía estadounidense añadió 119.000 puestos de trabajo, una cifra muy por encima de lo esperado, aunque la tasa de desempleo aumentó al 4,4%, su nivel más alto desde octubre de 2021. Los salarios subieron un 0,2% mensual y un 3,8% interanual, ambos por debajo de las previsiones. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se ubicaron en 220.000, por debajo de las 227.000 estimadas. El crecimiento del empleo provino principalmente de los sectores sanitario y de restauración, mientras que transporte y servicios empresariales registraron caídas. Los datos reforzaron la percepción del mercado sobre la continuidad del ciclo de recortes de tipos, aunque los mercados monetarios parecen inclinarse por una pausa en diciembre. La probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión del 10 de diciembre se sitúa actualmente en el 41,79%.

