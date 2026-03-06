Europa cae con fuerza y Wall Street se prepara para lo peor

- Las bolsas europeas se ven golpeadas por un NFP extremadamente débil y mayor tensión geopolítica.
- El dólar y los rendimientos suben, presionando a activos de riesgo.
- El mercado teme un conflicto prolongado, lo que acelera las ventas en renta variable europea.
- Las bolsas europeas se ven golpeadas por un NFP extremadamente débil y mayor tensión geopolítica.
- El dólar y los rendimientos suben, presionando a activos de riesgo.
- El mercado teme un conflicto prolongado, lo que acelera las ventas en renta variable europea.
El sentimiento de mercado se está deteriorando rápidamente justo antes de la apertura de la sesión estadounidense. El índice alemán DAX 40 cae actualmente casi un 2% y ha perforado claramente la zona de soporte clave marcada por la media móvil exponencial de 200 días por primera vez desde noviembre del año pasado.
Sin embargo, lo interesante es que la oferta absorbió toda la demanda que apareció en los mínimos locales de las últimas tres sesiones, como muestran las sombras inferiores de las velas intradía de ese periodo.
El sentimiento de mercado se deteriora con fuerza
El mercado teme varias cosas:
En primer lugar, las caídas se aceleraron significativamente tras la publicación del informe NFP de EE. UU., que inesperadamente mostró una caída en el número total de empleados, completamente divergente de las expectativas del mercado. Curiosamente, la cifra mostrada —una pérdida de 92.000 empleos frente a un aumento esperado de 55.000— representa una diferencia de 6 desviaciones estándar, lo que, desde un punto de vista puramente matemático, es un evento extremadamente raro y prácticamente inaudito en los mercados.
El segundo factor que genera miedo son los comentarios de Trump. El presidente de EE. UU. afirmó que no buscará un “acuerdo” con Irán y que solo le interesa la rendición incondicional del país y la instalación de un presidente favorable a EE. UU. Estas palabras aumentan el riesgo de una prolongación significativa del conflicto.
En Europa, el mercado teme un fuerte aumento de los precios de la energía, lo que podría obligar a subir los tipos de interés y, por tanto, perjudicar a los activos locales. Esta es la razón principal por la que el índice alemán y otros mercados europeos están perdiendo tanto valor.
Gráfica del DAX 40
Gráfica del Petróleo
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
Resumen diario: Los índices y las criptomonedas caen ante el aumento de los precios del petróleo
El petróleo se dispara 11% por la escalada del conflicto en Medio Oriente y El VIX sube impulsado por el miedo en Wall Street
Wall Street intenta frenar las caídas
Terremoto en semiconductores: China amenaza el monopolio de ASML
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.