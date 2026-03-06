Europa cae con fuerza y Wall Street se prepara para lo peor

El sentimiento de mercado se está deteriorando rápidamente justo antes de la apertura de la sesión estadounidense. El índice alemán DAX 40 cae actualmente casi un 2% y ha perforado claramente la zona de soporte clave marcada por la media móvil exponencial de 200 días por primera vez desde noviembre del año pasado.

Sin embargo, lo interesante es que la oferta absorbió toda la demanda que apareció en los mínimos locales de las últimas tres sesiones, como muestran las sombras inferiores de las velas intradía de ese periodo.

El sentimiento de mercado se deteriora con fuerza

El mercado teme varias cosas:

En primer lugar, las caídas se aceleraron significativamente tras la publicación del informe NFP de EE. UU., que inesperadamente mostró una caída en el número total de empleados, completamente divergente de las expectativas del mercado. Curiosamente, la cifra mostrada —una pérdida de 92.000 empleos frente a un aumento esperado de 55.000— representa una diferencia de 6 desviaciones estándar, lo que, desde un punto de vista puramente matemático, es un evento extremadamente raro y prácticamente inaudito en los mercados.

El segundo factor que genera miedo son los comentarios de Trump. El presidente de EE. UU. afirmó que no buscará un “acuerdo” con Irán y que solo le interesa la rendición incondicional del país y la instalación de un presidente favorable a EE. UU. Estas palabras aumentan el riesgo de una prolongación significativa del conflicto.

En Europa, el mercado teme un fuerte aumento de los precios de la energía, lo que podría obligar a subir los tipos de interés y, por tanto, perjudicar a los activos locales. Esta es la razón principal por la que el índice alemán y otros mercados europeos están perdiendo tanto valor.

Gráfica del DAX 40

Gráfica del Petróleo