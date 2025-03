El Nasdaq 100 continúa cayendo

El Nasdaq 100 continúa acumulando pérdidas tras el mal desempeño de ayer, reflejando una jornada complicada para el sector tecnológico. La ausencia de un impulso positivo por parte de Tesla deja al índice sin un contrapeso suficiente frente a la caída de otras grandes tecnológicas que componen el núcleo de Mag7 (Las magníficas 7). Dentro de este grupo, únicamente Nvidia parece mostrar cierta resistencia, con sus acciones subiendo ligeramente (NVDA.US: +0,4%), en gran medida gracias a la expectativa de aranceles sobre los chips, lo que podría beneficiar a la empresa. En el frente técnico, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) permanece en terreno neutral, situándose apenas por debajo del nivel 50, lo que denota una posible indecisión en el mercado. Además, la presión vendedora continúa ejerciendo fuerza por debajo de la media móvil exponencial de 30 periodos (EMA30, representada en violeta claro), lo que incrementa la probabilidad de que el soporte clave en torno a los 19.400 puntos sea puesto a prueba próximamente. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias de empresas Beam Therapeutics (BEAM.US) sube un 1% después de que Bank of America elevara su recomendación a "comprar", citando datos prometedores de los ensayos de BEAM-302 para la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Los analistas lo consideran una oportunidad clave para obtener valor. Beam también anunció la autorización de la FDA para su fármaco en investigación, y se esperan más datos de ensayos en el segundo semestre de 2025. CureVac (CVAC.US) sube un 10% después de que la Oficina Europea de Patentes confirmara su patente de ARNm en una disputa legal con BioNTech. Los analistas lo consideran un hito positivo, aunque la sentencia por infracción del 1 de julio sigue siendo clave. Una sentencia favorable podría dar lugar a un proceso de evaluación de daños. Lexicon Pharmaceuticals sube un 60% tras cerrar un acuerdo de licencia exclusiva con Novo Nordisk (NOVOB.DK) para el fármaco contra la obesidad LX9851. El acuerdo incluye pagos de hasta 1.000 millones de dólares, con 75 millones de dólares en hitos a corto plazo. Lexicon completará las actividades pre-IND, mientras que Novo Nordisk se encargará del desarrollo y la comercialización. Lululemon (LULU.US) cayó un 14% tras emitir unas previsiones débiles, lo que avivó la preocupación por el crecimiento en EE. UU. Los analistas citan la débil demanda estadounidense, las presiones sobre los márgenes y la creciente competencia. La previsión de ingresos del primer trimestre, de 2.340 millones a 2.360 millones de dólares, no alcanzó las estimaciones de 2.390 millones de dólares, y la previsión de beneficios por acción (BPA) de 2,53 a 2,58 dólares no alcanzó la estimación de 2,78 dólares. La previsión de BPA para todo el año, de 14,95 a 15,15 dólares, tampoco alcanzó el consenso de 15,38 dólares. Nippon Steel y US Steel (X.US) están en conversaciones para rescatar su fusión. Nippon Steel ha ofrecido aumentar su inversión prevista en fábricas de 2.700 millones de dólares hasta 7.000 millones de dólares. El acuerdo, que enfrenta escrutinio político, se ha retrasado nuevamente y se espera que se cierre en el segundo trimestre de 2025. Rocket Lab (RKLB.US) subió un 2,5% tras ser seleccionado para el programa de Lanzamiento Espacial de Seguridad Nacional de la Fuerza Espacial de EE. UU., valorado en 5.600 millones de dólares. Citi lo considera una sorpresa positiva, señalando que su inclusión se produjo antes de lo esperado. Rocket Lab planea tener listos tres cohetes Neutron en 2026 y cinco más en 2027. ¿Cómo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

