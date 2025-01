El Nasdaq 100 ha caído por debajo de los niveles de soporte clave

Los principales índices estadounidenses caen bajo la presión de la venta: el Nasdaq 100 y el S&P 500 registran descensos significativos, mientras que la volatilidad del mercado aumenta notablemente Noticias de empresas del Nasdaq 100 Apple (AAPL.US) sube un 2,5%, resistiendo a la caída del sector tecnológico, ya que los inversores se inclinan por empresas con inversiones medidas en IA. Si bien el Nasdaq 100 cae un 3,1%, el enfoque relativamente conservador de Apple en cuanto al gasto en IA y los posibles beneficios de los servicios de IA a través de las ofertas de iPhone y hardware parecen protegerla de la liquidación tecnológica más amplia. La empresa tiene previsto informar los resultados del primer trimestre a finales de esta semana. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Nvidia (NVDA.US) se desploma un 13% en su mayor caída de valor de mercado de la historia, borrando 465.000 millones de dólares después de que el enfoque eficiente de la startup china de inteligencia artificial DeepSeek generara preocupaciones sobre el gasto en infraestructura de inteligencia artificial. La caída del gigante de los semiconductores se ha extendido por el mercado, provocando que el S&P 500 cayera un 2,3% y el Nasdaq 100 un 3,6%. Los analistas de Jefferies advierten de que el modelo de DeepSeek podría alterar el modelo de negocio actual de la inteligencia artificial, que depende en gran medida de chips de alta gama y una gran potencia informática. Cotización del Nasdaq 100 El índice Nasdaq 100 ha caído por debajo de los niveles de soporte clave: el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, que se alinea con el máximo de principios de diciembre de 21.668, la media móvil simple (SMA) de 50 días en 21.370 y el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%. Estos niveles actuarán ahora como resistencia para los alcistas que intenten un rebote. Los bajistas, por otro lado, apuntarán a una nueva prueba del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, que coincide con la banda inferior de Bollinger y la media móvil simple (SMA) de 50 días, como objetivos clave a la baja. El RSI ha entrado en una zona que históricamente ha provocado reversiones en el índice. Mientras tanto, el MACD se está ajustando, lo que indica una posible divergencia bajista en el futuro cercano. Fuente: xStation ¿Cómo invertir en el Nasdaq? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

