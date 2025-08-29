El Nasdaq 100 lidera las caídas de Wall Street

El Nasdaq 100 comienza la sesión con un retroceso del 0,6%. Una vez conocido el informe de la inflación PCE en EE. UU., el índice tecnológico de Wall Street fluctúa pendiente del resto de parámetros macro del día. ¿Qué esperamos de la lectura del PMI de Chicago? ¿Cómo está afectando el informe del PIB canadiense? Lo vemos a continuación :

Expectativas del PMI de Chicago: 46. Dato previo de 47,1.

La economía canadiense se ha contraído durante el último trimestre, lo que provoca una tendencia alcista en el par USD/CAD. Métricas del informe :

Crecimiento del PIB interanual: 0,9% (Previsto: 1,3%, Anterior: 1,2%).

(Previsto: 1,3%, Anterior: 1,2%). Crecimiento del PIB mensual: -0,1% (Previsto: 0,1%, Anterior: 0,1%).

(Previsto: 0,1%, Anterior: 0,1%). Crecimiento del PIB trimestral: -1,6% (Previsto: -0,7%, Anterior: 2,2%).

Cotización del Nasdaq 100

El precio se mantiene por encima del límite inferior de la tendencia alcista a medio plazo, pero el mercado claramente carece de la fuerza para acercarse al centro del canal. Esto podría provocar una ruptura a la baja. También se observa una nueva tendencia a corto plazo (morada), que servirá como resistencia adicional ante nuevas subidas de precio en los próximos días. El soporte más cercano es la línea de tendencia alcista ya mencionada y el promedio de la EMA25. La primera resistencia fuerte para el precio será la zona que comienza en el nivel de 28.340 dólares.

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.