El S&P 500 retrocede desde máximos

El S&P 500 cerró ayer en un nuevo máximo histórico. Los inversores mantuvieron el optimismo, pero hoy la tendencia ha cambiado, y el principal índice bursátil de Wall Street corrige un 0,48% intradía desde su nuevo techo bursátil.

La sesión viene condicionada por los datos de inflación del PCE. El mercado no le da tanta importancia a esta lectura como al IPC, pero desde una perspectiva fundamental, es muy significativa debido a que es la medida predilecta de la FED para determinar la política monetaria.

Inflación interanual del PCE subyacente de agosto: 2,6% (Prevista: 2,6%, Anterior: 2,6%).

(Prevista: 2,6%, Anterior: 2,6%). Inflación intermensual del PCE subyacente de agosto: 0,2% (Prevista: 0,2%, Anterior: 0,3%).

Noticias corporativas del S&P 500

Nvidia (NVDA.US) - El gigante californiano de la IA retrocede. La compañía continúa su descenso debido a la decepción de los inversores con los resultados. A pesar de que la compañía superó las expectativas, no fue suficiente para satisfacer la confianza del mercado. Las acciones caen un 3,5% en estos momentos.

Dell (DELL.US) - El fabricante de ordenadores personales, servidores y estaciones de trabajo decepcionó al mercado con los resultados de ayer. Las promesas de una creciente demanda de las soluciones de IA de la compañía y el aumento de los ingresos previstos en este segmento a 20.000 millones de dólares tampoco ayudaron.

Alibaba (BABA.US) - La compañía publicó resultados optimistas y presentó un nuevo chip de IA.

Autodesk (ADSK.US) - El fabricante de software publicó resultados que superaron las expectativas y anunció nuevos éxitos. El precio de sus acciones sube un 10%.

¿Cómo invertir en el S&P 500?



