El S&P 500 retrocede desde máximos

El S&P 500 cerró ayer en un nuevo máximo histórico. Los inversores mantuvieron el optimismo, pero hoy la tendencia ha cambiado, y el principal índice bursátil de Wall Street corrige un 0,48% intradía desde su nuevo techo bursátil.
La sesión viene condicionada por los datos de inflación del PCE. El mercado no le da tanta importancia a esta lectura como al IPC, pero desde una perspectiva fundamental, es muy significativa debido a que es la medida predilecta de la FED para determinar la política monetaria.
- Inflación interanual del PCE subyacente de agosto: 2,6% (Prevista: 2,6%, Anterior: 2,6%).
- Inflación intermensual del PCE subyacente de agosto: 0,2% (Prevista: 0,2%, Anterior: 0,3%).
Noticias corporativas del S&P 500
Nvidia (NVDA.US) - El gigante californiano de la IA retrocede. La compañía continúa su descenso debido a la decepción de los inversores con los resultados. A pesar de que la compañía superó las expectativas, no fue suficiente para satisfacer la confianza del mercado. Las acciones caen un 3,5% en estos momentos.
Dell (DELL.US) - El fabricante de ordenadores personales, servidores y estaciones de trabajo decepcionó al mercado con los resultados de ayer. Las promesas de una creciente demanda de las soluciones de IA de la compañía y el aumento de los ingresos previstos en este segmento a 20.000 millones de dólares tampoco ayudaron.
Alibaba (BABA.US) - La compañía publicó resultados optimistas y presentó un nuevo chip de IA.
Autodesk (ADSK.US) - El fabricante de software publicó resultados que superaron las expectativas y anunció nuevos éxitos. El precio de sus acciones sube un 10%.
¿Cómo invertir en el S&P 500?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
