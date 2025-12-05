El Nasdaq 100 lidera las subidas de Wall Street

Los índices estadounidenses continúan su repunte alcista, con el Nasdaq 100 (+0,5% intradía) liderando las subidas. Los datos de la Universidad de Michigan mostraron una disminución más pronunciada de lo esperado en las expectativas de inflación, tanto en el horizonte temporal de un año como en las perspectivas a cinco años. Mientras tanto, la inflación del PCE finalizó en línea con las previsiones, situándose en el 2,8% interanual en octubre.

La reunión entre el viceprimer ministro chino, He Lifeng, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, transcurrió satisfactoriamente, ya que miembros del gabinete chino emitieron posteriormente una declaración positiva, en la que destacaron su disposición a ampliar el alcance de la cooperación con Estados Unidos. Por su parte, la recién anunciada estrategia del Pentágono prevé que Europa asuma la mayor parte del gasto de defensa de la OTAN para 2027, a la vez que busca reducir el riesgo de un posible conflicto por Taiwán.

Cotización del Nasdaq 100

Fuente : Plataforma de XTB

Empresas destacadas del Nasdaq 100

Las acciones de Rubrik suben un 23,75% después de que la empresa de gestión de datos en la nube anunciara resultados muy superiores a las expectativas del mercado. En su tercer trimestre fiscal, la firma generó 10 centavos por acción en beneficios ajustados sobre 350 millones de dólares en ingresos. En comparación, el consenso de LSEG había pronosticado una pérdida de 17 centavos por acción e ingresos de 320 millones de dólares, lo que convierte el informe de Rubrik en una fuerte sorpresa positiva.

Las acciones de SoFi caen un 6,3% después de que la fintech anunciara una oferta pública suscrita de 1.500 millones de dólares en acciones ordinarias. Los inversores reaccionaron con cautela, preocupados por la posible dilución de los accionistas existentes.

Lecturas preliminares de inflación en EE. UU. (diciembre)

La confianza de los consumidores estadounidenses mejoró ligeramente a principios de diciembre, impulsada por los estadounidenses más jóvenes. Las expectativas mejoraron, especialmente en torno a las finanzas personales, que aumentaron un 13%, aunque siguen estando por debajo de los niveles de principios de 2025.

Las perspectivas sobre el mercado laboral mejoraron, pero aún son débiles, y la confianza general se mantiene moderada debido a la persistente presión sobre los precios.

Las expectativas de inflación anual cayeron al 4,1%, su nivel más bajo desde enero de 2025 y la cuarta caída mensual consecutiva.

Las expectativas de inflación a largo plazo se moderaron al 3,2%, igualando la cifra de enero, aunque la incertidumbre a corto y largo plazo sigue siendo elevada.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

