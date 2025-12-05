Nuevos máximos en el Ibex 35

El protagonismo dentro del calendario europeo lo tiene el informe del PIB de la Eurozona (11:00), del que se espera un crecimiento del 0,2% sobre el trimestre anterior y del 1,4% en términos interanuales. Un crecimiento por debajo de estas cifras haría saltar las alarmas, con retrocesos en bolsa y un impacto inmediato en el par euro-dólar. En España, la sesión arranca un 0,35% al alza, lo que le permite alcanzar nuevos máximos históricos en los 16.800 puntos.

Empresas que más suben del Ibex 35

Indra lidera las subidas del selectivo ante el incremento de la confianza inversora en sus últimos movimientos corporativos. A esto se suma que las cumbres bilaterales Rusia-EE. UU. y EE. UU.-Ucrania de los últimos días no han llegado a una solución firme ni han aportado avances claros. Por su parte, Grifols continúa con las subidas de ayer tras los importantes logros de su filial egipcia en materia de hemoderivados a través de su proyecto "Grifols Egypt for Plasma Derivatives".

Empresas que más bajan del Ibex 35

La parte baja del Ibex 35 es más acotada que las cotizadas con una apertura alcista. En particular, 14 de las 35 empresas del selectivo arrancan con caídas. Ninguna alcanza el 1% de corrección, con Naturgy (-0,73%) y Merlín (-0,4%) como las más castigadas.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.