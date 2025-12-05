Nuevos máximos en el Ibex 35

El protagonismo dentro del calendario europeo lo tiene el informe del PIB de la Eurozona (11:00), del que se espera un crecimiento del 0,2% sobre el trimestre anterior y del 1,4% en términos interanuales. Un crecimiento por debajo de estas cifras haría saltar las alarmas, con retrocesos en bolsa y un impacto inmediato en el par euro-dólar. En España, la sesión arranca un 0,35% al alza, lo que le permite alcanzar nuevos máximos históricos en los 16.800 puntos.
Empresas que más suben del Ibex 35
Indra lidera las subidas del selectivo ante el incremento de la confianza inversora en sus últimos movimientos corporativos. A esto se suma que las cumbres bilaterales Rusia-EE. UU. y EE. UU.-Ucrania de los últimos días no han llegado a una solución firme ni han aportado avances claros. Por su parte, Grifols continúa con las subidas de ayer tras los importantes logros de su filial egipcia en materia de hemoderivados a través de su proyecto "Grifols Egypt for Plasma Derivatives".
Empresas que más bajan del Ibex 35
La parte baja del Ibex 35 es más acotada que las cotizadas con una apertura alcista. En particular, 14 de las 35 empresas del selectivo arrancan con caídas. Ninguna alcanza el 1% de corrección, con Naturgy (-0,73%) y Merlín (-0,4%) como las más castigadas.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El Nasdaq 100 lidera las subidas de Wall Street
El Dax 40 recupera los 24.000 puntos
PIB de la Eurozona por encima de las expectativas
Moore Threads y su espectacular debut en la bolsa china
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.