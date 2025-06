El Nasdaq 100 lucha por recuperar los máximos

Los índices de Wall Street abrieron a la baja el jueves, con una pérdida promedio de alrededor del 0,15 % en el mercado al contado.El Nasdaq 100 baja alrededor del 0,1 %. Los inversores están reaccionando a los nuevos datos macroeconómicos y a la espera de posibles noticias sobre acuerdos comerciales. Según confirmaron fuentes chinas, los presidentes de EE. UU. y China mantuvieron una conversación telefónica hoy. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation Cotización del Nasdaq 100 El índice Nasdaq 100 cotiza hoy casi un 0,1 % por debajo del cierre de ayer. El índice mantiene una dinámica tendencia alcista, ilustrada por las medias móviles exponenciales (EMA de 50, 100 y 200 días, respectivamente). Desde una perspectiva técnica, la zona circular de 21 000 puntos sigue siendo un importante soporte del precio, mientras que el máximo histórico cerca de los 22 300 puntos sigue siendo una resistencia. Fuente: xStation 5 Noticias de empresas Las acciones de Tesla (TSLA.US) cayeron casi un 4,5% al principio de la sesión, principalmente debido a la persistente preocupación por la caída de las ventas en mercados clave como China y Europa, donde Tesla se enfrenta a una creciente competencia de vehículos eléctricos chinos más económicos y a una caída de la demanda. Los informes indican que las ventas de Tesla han disminuido significativamente en estas regiones, lo que ha afectado la confianza de los inversores. Las acciones de Applied Digital (APLD.US) subieron un 7,9% después de que CoreWeave revelara una participación del 5,5% en la compañía. Las acciones de Chewy Inc. (CHWY.US) cayeron un 3,1% antes de la apertura del mercado después de que un analista de Jefferies rebajara la recomendación de la acción de "comprar" a "mantener", afirmando que la valoración parecía estar "encaminada" a superar las estimaciones de consenso en el primer trimestre. Las acciones de Dollar Tree Inc. (DLTR.US) subieron un 1,9% después de que JPMorgan elevara su calificación de "neutral" a "sobreponderar". Las acciones de PVH (PVH.US) cayeron un 9,5% después de que la marca Calvin Klein redujera su pronóstico de ganancias ajustadas para todo el año y señalara que la perspectiva reflejaba un impacto negativo neto estimado de los aranceles a las importaciones estadounidenses. ¿Cómo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

