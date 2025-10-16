El Nasdaq 100 pierde su impulso inicial y cotiza plano

Conclusiones clave Salesforce se dispara tras presentar resultados Nasdaq 100 de más a menos durante la sesión

Las presentaciones de resultados trimestrales impulsan el optimismo sobre la renta variable americana. La principal sorpresa previa a la apertura de la sesión en Wall Street la hemos tenido con Salesforce (+4,75%) debido a que durante el evento Dreamforce Investor Event, Salesforce presentó un plan ambicioso : superar los 60.000 millones de dólares en ingresos para el ejercicio fiscal de 2030. Por otro lado, los inversores siguen pendientes de la disputa comercial entre China y EE. UU. , y aunque hay perspectivas de un futuroe entendimiento, los nervios se hacen notar durante la sesión, con el Nasdaq 100 perdiendo parte del impulso inicial de la apertura. En estos momentos el principal índice tecnológico americano sube un 0,1%. Mapa de calor del Nasdaq 100 Fuente : Plataforma de XTB ¿Cómo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.