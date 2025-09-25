El Nasdaq 100 retrocede con fuerza

Los sólidos datos de EE. UU. impulsan caídas en los índices antes de la apertura de Wall Street
Los futuros del Nasdaq 100 estadounidense caen más de un 0,7% después de que los sólidos datos estadounidenses redujeran la probabilidad de un ciclo agresivo de flexibilización monetaria de la Reserva Federal este año. El PIB aumentó un 3,8% en el segundo trimestre, muy por encima del pronóstico del 3,3% y una marcada mejora respecto al -0,5% anterior. Los pedidos de bienes duraderos en agosto también registraron un fuerte aumento de casi el 3% intermensual, superando con creces las expectativas de una caída del -0,3% y muy por encima del -2,7% del mes anterior.
Igualmente significativo, el gasto del consumidor aumentó un 2,5% en el segundo trimestre, en comparación con las previsiones del 1,6% y tan solo el 0,5% anteriores. Además, las solicitudes de subsidio por desempleo, generaron preocupación hace dos semanas con una lectura de 263.000, cayeron a 218.000, muy por debajo de las expectativas de 233.000 y de las 232.000 anteriores. El dólar estadounidense se fortaleció en respuesta a los datos restrictivos. Por otro lado, la postura de Scott Bessent y Donald Trump sobre los tipos de interés es prácticamente "clara": es casi seguro que quienes apoyan una postura moderada tomarán el control de la Fed el próximo año, recortando las tipos. La pregunta es si la Reserva Federal podría "exagerar" si vuelve a centrarse en el riesgo inflacionario y decide implementar una serie de recortes de tasas este otoño.
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Parece que la incertidumbre sobre las consecuencias de mantener las tasas altas durante demasiado tiempo, por temor a una nueva inflación, es lo que impulsó a los inversores a retirar capital de la renta variable, lo que provocó la caída de los índices bursátiles. Esto ocurre a pesar de que los sólidos datos estadounidenses deberían, en teoría, ser positivos para Wall Street, ya que reducen la probabilidad de una recesión o una crisis económica en esta etapa del ciclo.
Schmid, de la Fed, afirmó hoy que el mercado laboral estadounidense está "equilibrado", mientras que la inflación sigue siendo demasiado alta, un comentario bastante agresivo. Mientras tanto, Goolsbee sugirió que los tipos podrían caer más drásticamente si los datos estadounidenses se vuelven "estanflacionarios". Sin embargo, con un crecimiento del PIB cercano al 3% interanual, fuertes solicitudes de subsidio por desempleo y robustos pedidos de bienes duraderos, estanflación no es el término adecuado para el panorama actual.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.