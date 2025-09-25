El Nasdaq 100 retrocede con fuerza

Los sólidos datos de EE. UU. impulsan caídas en los índices antes de la apertura de Wall Street

Los futuros del Nasdaq 100 estadounidense caen más de un 0,7% después de que los sólidos datos estadounidenses redujeran la probabilidad de un ciclo agresivo de flexibilización monetaria de la Reserva Federal este año. El PIB aumentó un 3,8% en el segundo trimestre, muy por encima del pronóstico del 3,3% y una marcada mejora respecto al -0,5% anterior. Los pedidos de bienes duraderos en agosto también registraron un fuerte aumento de casi el 3% intermensual, superando con creces las expectativas de una caída del -0,3% y muy por encima del -2,7% del mes anterior.

Igualmente significativo, el gasto del consumidor aumentó un 2,5% en el segundo trimestre, en comparación con las previsiones del 1,6% y tan solo el 0,5% anteriores. Además, las solicitudes de subsidio por desempleo, generaron preocupación hace dos semanas con una lectura de 263.000, cayeron a 218.000, muy por debajo de las expectativas de 233.000 y de las 232.000 anteriores. El dólar estadounidense se fortaleció en respuesta a los datos restrictivos. Por otro lado, la postura de Scott Bessent y Donald Trump sobre los tipos de interés es prácticamente "clara": es casi seguro que quienes apoyan una postura moderada tomarán el control de la Fed el próximo año, recortando las tipos. La pregunta es si la Reserva Federal podría "exagerar" si vuelve a centrarse en el riesgo inflacionario y decide implementar una serie de recortes de tasas este otoño.

Parece que la incertidumbre sobre las consecuencias de mantener las tasas altas durante demasiado tiempo, por temor a una nueva inflación, es lo que impulsó a los inversores a retirar capital de la renta variable, lo que provocó la caída de los índices bursátiles. Esto ocurre a pesar de que los sólidos datos estadounidenses deberían, en teoría, ser positivos para Wall Street, ya que reducen la probabilidad de una recesión o una crisis económica en esta etapa del ciclo.

Schmid, de la Fed, afirmó hoy que el mercado laboral estadounidense está "equilibrado", mientras que la inflación sigue siendo demasiado alta, un comentario bastante agresivo. Mientras tanto, Goolsbee sugirió que los tipos podrían caer más drásticamente si los datos estadounidenses se vuelven "estanflacionarios". Sin embargo, con un crecimiento del PIB cercano al 3% interanual, fuertes solicitudes de subsidio por desempleo y robustos pedidos de bienes duraderos, estanflación no es el término adecuado para el panorama actual.